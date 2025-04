Monza-Napoli, futuro già segnato per il tecnico: ecco il sostituto

Il tecnico ha il futuro già scritto, anche dopo Monza-Napoli non cambierà nulla e lascerà il club al termine della stagione

Match cruciale per la stagione del Napoli: a Monza per continuare a sognare. La formazione partenopea si è costruita con le proprie mani e con il sudore la possibilità di giocarsi lo Scudetto con l’Inter, squadra sulla carta decisamente più forte e preparata a più competizioni.

Antonio Conte sta facendo un miracolo sportivo portando la rosa, con i suoi limiti, ad un livello difficile da raggiungere. Specialmente con i vari intoppi avuti durante il percorso, dalla cessione di Kvaratskhelia ai vari infortuni dei titolarissimi. Il futuro del mister non è ancora ben chiaro, ma non è questo il tempo di annunciare cosa fare o cosa non fare dalla stagione 2025-26. Le percentuali di permanenza di Conte sono altissime, ma al momento l’allenatore non si è sbilanciato perché concentratissimo sul presente. Oltretutto, ha un contratto di altri due anni con il Napoli e non c’è necessità di rispondere a queste domande.

Più chiaro, invece, il futuro di Alessandro Nesta sulla panchina del Monza, prossimo avversario del Napoli. Infatti, secondo Quotidiano Sportivo non ci sono dubbi che il tecnico brianzolo lascerà il club al termine di questa stagione, oramai compromessa. Le speranze sulla salvezza sono ridotte al lumicino e Nesta non proseguirà l’avventura all’UPower Stadium. Per il prossimo anno in Serie B i veri candidati sono l’ex Milan Andrea Pirlo e l’ex Roma Alberto Aquilani.