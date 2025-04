“Lottare col Napoli è dura”, il campione del Mondo dell’Inter è netto: le sue parole

Dopo il passaggio del turno in Champions League, un calciatore nerazzurro ha commentato la sfida scudetto tra Inter e Napoli.

A San Siro l’Inter pareggia 2-2 col Bayern Monaco e guadagna l’accesso alle semifinali della Champions League. Nel prossimo turno gli uomini di Simone Inzaghi affronteranno il Barcellona, una delle squadre candidate alla vittoria della competizione. Gli impegni extra campionato per la squadra nerazzurra non sono dunque finiti.

Al termine del match, uno dei titolari dell’Inter ha parlato dell’impegnativa lotta in campionato per lo scudetto: nelle prossime settimane ai nerazzurri servirà tanta concentrazione per non farsi scavalcare.

Pavard: “La lotta col Napoli è dura, dobbiamo vincere a Bologna”

Dopo aver siglato la sua prima rete in Champions, Pavard ha detto la sua sulla sfida col Napoli per il titolo in Serie A, cercando di dare la carica a tutto il popolo nerazzurro.

Intervistato da Prime Video, il difensore dell’Inter Benjamin Pavard ha commentato l’ottima prestazione della squadra nerazzurra, impreziosita da una sua rete. Dopo aver analizzato il match, il francese ha poi parlato della corsa scudetto, sottolineando come non sia semplice restare in testa: