Il cordoglio del Napoli dopo la tragedia: “Vicinanza alle famiglie”

L’SSC Napoli ha voluto mostrare vicinanza per quanto accaduto quest’oggi a Castellammare di Stabia.

Quest’oggi si è verificato un episodio molto triste in provincia, dove una cabina è precipitata con alcune persone al suo interno, provocando tre morti, un disperso e un ferito grave. La società partenopea ha voluto far sentire la propria vicinanza in seguito a un episodio così complicato.

L’omaggio del Napoli sui propri profili social

Alla luce di quanto accaduto, il Napoli ha espresso il proprio cordoglio alle famiglie scosse dalla notizia, dimostrando grande sensibilità e vicinanza in un momento così complicato. Non è la prima volta che il club si è dimostrato molto vicino agli avvenimenti sfortunati della zona, dando sempre segnali di grandi umanità, come in occasione dell’omaggio per il piccolo Diego De Vivo.

Di seguito riportato il comunicato emanato dal club sui propri profili social: