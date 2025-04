Conte-Juventus, la reazione dei tifosi spiazza tutti: è accaduto in queste ore

Il nome di Antonio Conte continua ad essere accostato a quello dei grandi club. Nelle ultime ore, sono emersi dettagli sul possibile passaggio alla Juventus.

La stagione del Napoli è stata fin qui incredibile, con gli azzurri che sono a soli tre punti dalla vetta. Al momento, in vetta alla classifica c’è l’Inter di Simone Inzaghi, ma nelle ultime giornate tutto potrebbe cambiare. Infatti, le possibilità di trionfare per gli azzurri sono tutt’altro che remote. Ovviamente, il merito è di Antonio Conte che al suo ritorno in Italia ha già dimostrato (nuovamente) a tutti le proprie qualità. Non a caso, il tecnico sarebbe nel mirino dei grandi club.

Conte divide i tifosi della Juventus: cosa sta succedendo

Il nome di Antonio Conte continua ad essere uno dei più chiacchierati. Dopo una stagione da incorniciare con il Napoli, son tanti i top club sulle tracce dell’ex Inter e Chelsea. In modo particolare, nelle ultime settimane, si starebbe parlando di un possibile ritorno alla Juventus che però apparirebbe molto complesso.

Come riportato da “Tuttomercatoweb.com” ad oggi sulla panchina bianconera siede Igor Tudor, il quale ha preso il posto dell’esonerato Thiago Motta. L’ex calciatore bianconero ha avuto un ottimo impatto, con la Juventus che ha collezionato 2 vittorie e 1 pareggio nelle ultime tre uscite. Tutto ciò, oltre all’amore già creato in passato, avrebbe permesso all’allenatore di meritarsi una possibile conferma in vista della prossima annata.

Ciò nonostante, però, il nome di Antonio Conte resterebbe sempre nel mirino bianconero. In realtà, però, un possibile ritorno a Torino del tecnico salentino dividerebbe e non poco la piazza. Quest’ultima, sarebbe disposta a dare fiducia ad Igor Tudor anche nella nuova stagione. Ovviamente, si tratta solo di ipotesi visto che Conte ha un contratto fino al 2027 con il Napoli.