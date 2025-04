Infortunio Buogiorno, che mazzata per il Napoli: Conte alza bandiera bianca

In casa Napoli ci sono delle novità che riguardano Buongiorno.

Dopo il pareggio rimediato a Bologna, il Napoli ha dato un fortissimo segnale lunedì scorso. I partenopei, infatti, hanno sconfitto allo Stadio Diego Armando Maradona l’Empoli con un netto 3-0.

I toscani avevano iniziato anche bene il match, ma poi il Napoli ha preso le redini del gioco ed ha ottenuto i tre punti con la doppietta di Scott McTominay ed il gol realizzato da Romelu Lukaku. Archiviato il match contro l’Empoli, quindi, la squadra campana è attesa dalla gara di sabato contro il Monza di Alessandro Nesta. Tuttavia, proprio per la sfida contro i brianzoli, bisogna registrare delle brutte notizie per Antonio Conte.

Napoli, brutte notizie da Buongiorno: le ultime da Castel Volturno

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano italiano ‘La Repubblica’, infatti, Alessandro Buongiorno non dovrebbe riuscire a recuperare per il match in trasferta contro il Monza. Lo stesso Antonio Conte aveva annunciato nella conferenza post gara contro l’Empoli che l’ex Torino avrebbe ricominciato ad allenarsi, ma in questi giorni non sono arrivate le notizie che si aspettava.

Alessandro Buongiorno, infatti, non ha ancora smaltito del tutto la tendinopatia all’adduttore. Al momento, dunque, contro il Monza ad affiancare Amir Rrahmani al centro della difesa del Napoli sarà Rafa Marin.