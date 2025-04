Colpo di scena Napoli, doppio ribaltone per Monza: le scelte di Conte

In casa Napoli, di fatto, bisogna registrare un importante colpo di scena.

Il Napoli di Antonio Conte è pronto per giocare un’altra gara molto importante. Sabato sera, infatti, i partenopei giocheranno in trasferta contro il Monza di Alessandro Nesta.

Questa partita, almeno sulla carta, si presenta sicuramente alla portata per la squadra azzurra che, però, è ben consapevole delle difficoltà che dovrà affrontare. Anche perché il Napoli, per colpa degli infortuni di Alessandro Buongiorno e Juan Jesus, è in emergenza nel reparto arretrato. Al fianco di Amir Rrahmani dovrebbe giocare dal primo minuto Rafa Marin,anche se lo stesso Antonio Conte starebbe pensando ad un doppio ribaltone.

Napoli, Conte sta valutando una doppia possibilità per la sfida con il Monza

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Tuttosport’, infatti, il tecnico salentino potrebbe schierare Giovanni Di Lorenzo con Rrahmani al centro della difesa. Mentre Pasquale Mazzocchi, così come successo contro l’Empoli, coprirebbe il ruolo di terzino destro.

Tuttavia, oltre a questa, Antonio Conte starebbe pensando anche ad un’altra ipotesi. Questa seconda possibilità riguarda gli inserimenti di Mathias Olivera come centrale sinistro (ruolo che ha già ricoperto con l’Uruguay) e di Leonardo Spinazzola.