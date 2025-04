Colpo Napoli, clausola da 20 milioni: Manna sa cosa fare

Il ds del Napoli è pronto a chiudere una trattativa importante: l’obiettivo del Napoli ha una clausola di 20 milioni.

La stagione del Napoli è ancora lunga. Nonostante manchino solo 6 partite, la lotta al titolo è ancora apertissima, con gli azzurri a soli tre punti di distanza dall’Inter capolista. Il morale degli uomini di Antonio Conte è molto alto e in tanti in città credono ancora fermamente al sogno scudetto.

In attesa che il campionato termini, la dirigenza azzurra continua ad osservare costantemente dei giocatori utili al gioco di Conte. Proprio nelle ultime ore è arrivato dal web un retroscena davvero interessante su uno dei profili monitorati dal Napoli: il ds Manna è già pronto al colpo.

Schira: “Milinkovic-Savic ha una clausola di 20 milioni di euro”

L’esperto di mercato Schira ha rivelato un dettaglio importante per il futuro di Milinkovic-Savic: il portiere granata ha nel suo contratto una clausola rescissoria.

Secondo le statistiche, attualmente il miglior portiere del campionato di Serie A è Vanja Milinkovic-Savic. Il serbo sta salvando il Torino grazie a prestazioni davvero straordinarie. Nonostante alcuni recenti errori, l’estremo difensore si è confermato uno dei portieri più affidabili del campionato italiano, attirando le attenzioni di tantissimi club europei.

Come riportato da Nicolò Schira sul suo profilo X, il portiere granata ha una clausola rescissoria di ben 20 milioni di euro. Questo dettaglio non è assolutamente da sottovalutare, in quanto potrebbe spingere molti club a tentare il colpo. Ottima notizia per il Napoli, da lungo tempo interessato al portiere serbo: Manna sta valutando attentamente la possibilità di portare in azzurro il numero uno del Torino.

Sliding doors per la porta: il piano di Manna

L’eventuale arrivo di Milinkovic-Savic potrebbe mettere a repentaglio la permanenza in azzurro di Alex Meret. Il ds Manna studia già un piano per la prossima stagione.

Qualora la trattativa con Milinkovic-Savic vada effettivamente in porto, il Napoli blinderebbe ancora di più la porta. Non è ancora chiaro, però, il futuro di Alex Meret. Il portiere ex Spal, infatti, non ha ancora firmato il rinnovo col club azzurro: un possibile ingaggio del serbo potrebbe convincere Meret a cambiare aria e lasciare Napoli.

È chiaro che l’obiettivo di Manna e di tutta la dirigenza azzurra è di poter trattenere entrambi i portieri, cercando un’alternanza che non infastidisca nessuno dei due. In questo modo il Napoli potrebbe schierare due tra i migliori portieri dell’intero campionato italiano. Nel caso ciò non sia possibile, è probabile che Meret venga ceduto qualora si presenti un’offerta ragionevole.