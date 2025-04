Al via il duello di mercato, il Napoli si muove per un colpo che fa gola a molti!

Il Napoli è attivissimo sul mercato in entrata. La società starebbe pensando ad un importante colpo per l’estate.

La stagione del Napoli è ancora in corsa, con lo Scudetto che dista solo tre punti. Al termine del campionato mancano solo sei giornate, quindi gli uomini di Antonio Conte hanno grosse possibilità di complicare i piani dell’Inter. In realtà, però, la dirigenza partenopea starebbe guardando anche oltre. Non a caso, l’obiettivo sarebbe quello di costruire una squadra all’altezza in vista della nuova annata e sopratutto del doppio impegno (Champions League). A tal proposito, sarebbe tornato di moda un vecchio obiettivo.

Garnacho-Napoli, la storia non è finita? Occhio alla concorrenza

Il mercato invernale del Napoli è stato ricco di sorprese. Dopo la cessione di Khvicha Kvaratskhelia al PSG, sono stati moltissimi i nomi degli esterni accostati al club azzurro. Il risultato? Nessun profilo di alto livello è approdato in Campania. Il calciatore ad esser stato più vicino agli azzurri è stato senza dubbio Alejandro Garnacho, ormai tutt’altro che intoccabile al Manchester United.

Nonostante la trattativa con i Red Evils non sia andata a buon fine, il giocatore continua ad essere nel mirino del Napoli. Il club azzurro, con ogni probabilità, comprerà un esterno nei prossimi mesi, motivo per il quale l’argentino potrebbe essere l’uomo adatto. Questa volta, però, il problema principale potrebbe essere legato all’ampia concorrenza, visti i tanti club interessati a Garnacho.

Come riportato da “TEAMtalk” Alejandro Garnacho sarebbe finito nel mirino di alcuni grandi club. Ad oggi, in pole position ci sarebbero Atletico Madrid e Bayer Leverkusen, con entrambe le dirigenze pronte ad ingaggiare il classe 2004. Sullo sfondo, poi, restano sempre vive le piste Chelsea e Napoli, anche se nei prossimi mesi potrebbe prendere vita una vera e propria asta di mercato.