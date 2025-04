Inter-Bayern Monaco, perché il Napoli deve sperare nel passaggio del turno: gli scenari

La sfida di Champions League tra Inter e Bayern Monaco vede spettatore interessato il Napoli, che spera nel passaggio del turno nerazzurro

La sfida che andrà in scena tra poche ore tra Inter e Bayern Monaco vale un gran pezzo di stagione e vede spettatore interessato anche il Napoli. Gli azzurri in campionato sono in piena lotta con la formazione guidata da Simone Inzaghi e quest’oggi si trovano di fronte un’opportunità d’oro per continuare a credere nel sogno Scudetto.

Se da un lato ci sono le voci di un Napoli avvantaggiato perché solo con un impegno settimanale, dall’altro c’è il fattore stanchezza degli attuali campioni d’Italia, che potranno trovarsi in difficoltà in vista del rush finale della stagione. In casa Napoli ora si spera solo in bene dopo la vittoria di Empoli, con la squadra che sembra aver rialzato la testa dopo un mese difficile dal punto di vista dei risultati.

Napoli deve tifare Inter, ecco perché: il calendario parla chiaro

I tifosi del Napoli, ma società in primis, devono sperare solo in una cosa: l’Inter che passa il turno di Champions League ed accede alle semifinali. Il calendario delle due squadre parla chiaro, con gli azzurri con altri sei impegni stagionali.

Calendario alla mano infatti, se l’Inter dovesse andare avanti in Champions League, si ritroverebbe con ben 10 partite rimanenti fino alla fine della stagione. A queste poi vanno aggiunte la possibile Finale sia di Coppa Italia che della competizione europea, quindi potenziali 12, il doppio rispetto ai partenopei. La sfida contro i tedeschi stasera deciderà molte cose.

Un fattore non da sottovalutare, vista la fase calda e intensa della stagione. Gli azzurri ora devono mettere il più possibile pressione all’Inter.

Napoli, 6 finali da vincere: le avversarie

Il Napoli di Antonio Conte adesso ha 6 finali rimanenti da vincere prima del termine della stagione. Le avversarie sulla carta sono tutte alla portata, ma spesso sono state queste le partite difficili per i partenopei.

La carica del pubblico napoletano ha motivato ancor di più i calciatori per questa fase conclusiva. Ora all’appello mancano Monza, Torino, Lecce, Genoa, Parma e Cagliari.

L’Inter invece dovrà affrontare diverse big, come Bologna, Roma e Lazio. Una sfida ancora tutta da vincere con molto da scrivere, con Conte che proverà a soffiare a Simone Inzaghi il secondo titolo consecutivo.