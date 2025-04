Biasin e il colpo di scena sull’Inter: “Ecco quando il Napoli sarà avvantaggiato”

Biasin esce allo scoperto sull’Inter e sulla lotta scudetto con il Napoli, con i partenopei avvantaggiati solo in un caso

La lotta al vertice tra l’Inter, sempre capolista, e il Napoli di Antonio Conte vede gli azzurri sempre “aggrappati come i gatti”, a soli tre punti di distacco. Ci troviamo ormai nella fase conclusiva del campionato, con sei partite decisive che stabiliranno le sorti di queste due squadre. Le sensazioni che filtrano da Castelvolturno sono positive, proprio per via del calendario fitto di impegni della formazione guidata da Simone Inzaghi.

I nerazzurri infatti sono ancora alle prese con la Champions League – stasera in campo per il ritorno contro il Bayern Monaco – e con la Coppa Italia. Inoltre, sulla carta, il cammino in campionato è più ostico per gli attuali campioni d’Italia. Sarà una battaglia avvincente sino all’ultima giornata, con Conte che cercherà di mettere sempre più pressione.

Biasin accende la sfida Scudetto con le sue parole: l’ha detto in diretta

La sfida Scudetto continua anche a distanza dal terreno di gioco, con diversi volti che esprimono la loro opinione su chi la spunterà al termine della stagione: è il caso di Fabrizio Biasin, giornalista di “Libero“.

“A questo punto della stagione, se passi il turno, ti dimentichi anche della stanchezza“.

Dice Biasin, intervenuto a “1 Football Club“, sul possibile passaggio del turno in Champions League dell’Inter.

Un gran pezzo del campionato passerà dalla sfida di stasera tra Inter e Bayern Monaco:

“Se non passi, il contraccolpo psicologico potrebbe essere pesante e difficile da digerire. Andare avanti ti dà la forza per reggere tutto, uscire rischia di avere ripercussioni anche sul campionato“.

Afferma il giornalista. Il Napoli dunque si trova di fronte ad una scelta: sperare nel passaggio del turno nerazzurro, così che la squadra possa avere più incontri settimanali o vedere i nerazzurri subire un duro colpo mentale.