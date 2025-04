Meret infiamma la lotta Scudetto: l’avviso all’Inter è chiarissimo

Alex Meret ha lanciato un chiaro avviso all’Inter, che infiamma ancora di più la lotta Scudetto: le sue parole riguardo al duello al vertice.

Il Napoli ha battuto l’Empoli e rimane così assolutamente in corsa per la vittoria dello Scudetto, visti i soli tre punti di distanza dall’Inter capolista. Gli azzurri non hanno fallito l’appuntamento del lunedì sera e promettono di dare fastidio ancora a lungo in questo accesissimo duello.

Ha parlato anche di questo Alex Meret nel corso del suo intervento post-gara a Radio Kiss Kiss Napoli. Il portiere, dopo aver analizzato la gara, ha offerto il suo punto di vista su questo scontro al vertice.

Il messaggio di Meret all’Inter

Il punto di vista di Meret su questo acceso duello è chiarissimo:

“Inter? Noi dobbiamo pensare a noi stessi, a metterci tutta la nostra nostra buona volontà. Sappiamo che siamo una squadra forte e in questo momento c’è grande fiducia, l’entusiasmo dobbiamo sfruttarlo per provare a vincerele tutte. L’Inter è una grandissima squadra. Se se ci sarà qualche passo falso da parte loro, dovremmo essere bravi a sfruttarlo”.

Il portiere si è detto soddisfatto della prova offerta dalla squadra:

“Quella di stasera è stata una partita molto positiva su diversi aspetti, siamo stati bravi il primo tempo ad andare in vantaggio e poi nel secondo tempo a crescere sempre di più, continuando a giocare a fare quello che avevamo preparato e siamo stati bravi oggi anche a chiuderla a fare fare un terzo goal e chiudere definitivamente la partita e poi a gestirla, insomma fino alla fine, quindi siamo molto contenti della prestazione da parte di tutti quanti e ci portiamo a casa questa vittoria”.

Meret: “Siamo stati bravi a chiudere la partita”

La gestione della gara questa volta è stata assolutamente perfetta:

“Siamo stati bravi a non accontentarci e a cercare di chiuderla prima, siamo stati bravi a continuare a creare occasione ad avere pazienza da dietro nonostante qualche loro pressione questo poi ci ha portato a portare giocatori in avanti e a creare occasioni e dobbiamo farlo per tutti i 90 minuti e oggi abbiamo fatto benissimo”.

Meret ha infine commentato l’unica notizia negativa di giornata: l’infortunio di Juan Jesus:

“Credo sia qualcosa di muscolare, speriamo di non perderlo. È un giocatore importante, speriamo non sia nulla di grave”.

Insomma, Meret ha lanciato un messaggio chiarissimo a Simone Inzaghi e l’Inter: il Napoli in questo momento è dietro, ma un eventuale stop nelle prossime difficili gare che attendono i nerazzurri potrebbe essere subito sfruttato dai rivali.