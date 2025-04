Lukaku da record, il dato emerso contro l’Empoli è storico: ha superato Maradona!

Romelu Lukaku supera Diego Armando Maradona in un dato storico. Tale record è arrivato durante la sfida contro l’Empoli.

Sono ore molto felici per il Napoli e sopratutto per Romelu Lukaku. Quest’ultimo, ormai da tempo leader degli azzurri, ha raggiunto un traguardo storico contro l’Empoli. L’attaccante belga continua ad essere uno dei pilastri di Conte, motivo per il quale contro l’Empoli è arrivata l’ennesima dimostrazione. Intanto, l’ex Inter e Roma ha superato Diego Armando Maradona in una classifica incredibile.

Nuovo record per Lukaku: è già nella storia!

Romelu Lukaku è al centro del nuovo progetto del Napoli. Dopo un periodo di “ambientamento” non troppo semplice, il calciatore belga ha dimostrato di essere l’uomo adatto per la squadra azzurra. Lavorare con Antonio Conte è ormai una certezza, ma durante l’annata in corso sta arrivando l’ennesima consacrazione per il giocatore.

Il perno offensivo del Napoli è stato assoluto protagonista contro l’Empoli. Il match si è chiuso sul punteggio di 3-0, con la squadra che ha fornito un’ottima prova tattica e non solo. In modo particolare, però, spicca la prestazione di Romelu Lukaku che ancora una volta è stato “indispensabile”.

Come riportato da “Il Corriere dello Sport” oltre alla prova di squadra, Romelu Lukaku ha raggiunto anche un importantissimo traguardo personale. Infatti, con la rete siglata contro l’Empoli, l’attaccante belga è arrivato a quota 12 gol in campionato e 82 complessivi in Serie A. Tali numeri sono a dir poco entusiasmanti, visto che l’ex Inter e Roma ha superato Diego Armando Maradona e Cristiano Ronaldo.

Lukaku re degli assist in Europa: l’incredibile statistica

L’impatto di Romelu Lukaku a Napoli è stato devastante sotto diversi aspetti. Gli azzurri, grazie alla fisicità del proprio attaccante, hanno finalmente trovato un “perno” su cui appoggiarsi nei momenti difficili. Infatti, le qualità di Big Room sono ormai note grazie allo strapotere fisico e non solo.

Tale forza nelle gambe, spesso, gli permette di essere devastante nelle zone offensive del campo. Non a caso, proprio la posizione assunta sul rettangolo verde, gli permette di vestire i panni del “rifinitore” mandando spesso i compagni al gol. Non a caso, durante la stagione in corso, sono emerse le qualità di Lukaku come “assistman”.

I servizi vincenti ai compagni sono già dieci in campionato, con tali numeri che gli permettono di essere primo in Europa insieme a Salah in questa speciale classifica. Naturalmente, Antonio Conte sarà certamente soddisfatto del lavoro svolto dal proprio attaccante.