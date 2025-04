Infortunio Juan Jesus, ultim’ora in vista di Monza-Napoli: il verdetto

Arriva il verdetto riguardo l’infortunio di Juan Jesus in vista di Monza-Napoli: ce la farà a recuperare per il match?

Il Napoli ha battuto ieri sera per 3-0 l’Empoli con una prestazione che ha esaltato tutti i tifosi azzurri, che adesso non possono fare a meno di sognare con ancora più forza la vittoria dello Scudetto. Le notizie sono quasi tutte positive per Antonio Conte quindi, che si è goduto un Napoli scintillante in attacco e resistente in difesa.

C’è solo un neo: l’infortunio di Juan Jesus verso fine gara. Una vera grana in considerazione del contemporaneo stop di Buongiorno e che ha costretto Conte a “scongelare” Rafa Marin, che non scendeva in campo da due mesi.

Juan Jesus out per il Monza: le ultime

Secondo quanto riportato da Massimo Ugolini a Sky Sport, l’entità precisa dello stop di Juan Jesus verrà valutata soltanto domani con gli esami. Sembra certa però la sua assenza per la gara contro il Monza e per questo Conte dovrà sicuramente dare spazio a Rafa Marin.

Sicuramente, infatti, non ce la farà neanche Buongiorno per il match di sabato, visto che il suo rientro è previsto a ridosso della fine di aprile. Lo schieramente da titolare dello spagnolo sembra così davvero l’unica opzione a disposizione.

Si tratterebbe addirittura della prima gara da titolare per l’ex Real Madrid in questa Serie A, la terza in maglia azzurra contando anche le due in Coppa Italia contro Palermo e Lazio.