Fissato l’obiettivo del Napoli: De Laurentiis non torna più indietro!

Prosegue la lotta Scudetto per gli azzurri, ma fuori dal campo è già tempo di mercato: De Laurentiis ha gli intenti chiarissimi.

La rincorsa scudetto del Napoli è entrata nel vivo. La vittoria netta sull’Empoli ha confermato che la squadra di Conte non ha alcuna intenzione di alzare bandiera bianca, neppur con un avversario come l’Inter che continua a macinare punti.

Al Maradona si respira di nuovo quell’elettricità da grandi traguardi, con il pubblico che ha riscoperto la fame, la passione, l’orgoglio di sentirsi parte di un sogno. Ma mentre l’occhio è puntato sulla volata finale, in società si guarda già oltre.

Napoli, ADL pianifica il mercato: l’obiettivo è chiaro

Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, il Napoli ha fissato una linea chiara: costruire una squadra ancora più competitiva, in grado non solo di giocarsi il tricolore, ma anche di tornare protagonista in Champions League.

Il ritorno tra le grandi d’Europa è praticamente cosa fatta, motivo per il quale De Laurentiis non vuole farsi trovare impreparato. Questa volta si fa sul serio. Niente scorciatoie, nessun passo indietro: il progetto va avanti a muso duro. La grande novità è che le basi economiche per un mercato ambizioso ci sono eccome.

Sempre secondo “Il Corriere dello Sport”, le casse azzurre potranno contare su un tesoretto di circa 150 milioni di euro, frutto di operazioni già impostate. La cessione di Kvaratskhelia a gennaio per circa 75 milioni e l’addio già preventivato di Victor Osimhen, che porterà un’altra cifra analoga, permetteranno a Manna e Conte di avere una libertà d’azione importante sul mercato. A questi, potrebbero aggiungersi altri introiti dai riscatti di alcuni giovani come Natan e Caprile.

Conte chiede certezze: Napoli già a lavoro per accontentarlo

De Laurentiis lo sa: Conte è un tecnico che ha bisogno di certezze, non di scommesse. Ecco perché si punterà su 4-5 innesti di peso, nomi in grado di alzare immediatamente il livello della rosa.

Il segnale che arriva da De Laurentiis è forte, netto: il Napoli non vuole più accontentarsi. L’epoca delle stagioni “di transizione” sembra finita. I tifosi vogliono un club che costruisce per dominare, per restare stabilmente in alto, per non lasciare che lo scudetto vinto nel 2023 resti un episodio isolato.

La sensazione è che questa volta il patron non abbia intenzione di tornare indietro. Il percorso è tracciato. Con i mezzi giusti e le idee chiare, il Napoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo. Uno in cui sognare non sarà più un’eccezione, ma l’unica opzione.