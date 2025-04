Napoli straripante al Maradona, ora Conte può gioire: le pagelle da brividi!

Il Napoli di Antonio Conte vince e convince contro l’Empoli. Il risultato è frutto del lavoro del tecnico azzurro e non solo.

Il Napoli ha risposto all’Inter e l’ha fatto nel migliore dei modi. La vittoria arrivata contro l’Empoli è stata a dir poco “perfetta. Gli azzurri, dopo settimane molto altalenanti, hanno dato vita ad una prestazione da urlo. La partita si è chiusa sul punteggio di 3-0, con gli avversari che non hanno mai dato sensazione di poter reagire. Ovviamente, il merito è della squadra, ma al tempo stesso anche Antonio Conte ha svolto un lavoro impeccabile negli ultimi giorni. Non a caso, il tecnico è stato premiato dai quotidiani.

Conte elogiato dai quotidiano: è il “simbolo” della vittoria

Il Napoli reagisce e “surclassa” l’Empoli al Maradona. La vittoria arrivata contro i toscani suona come un messaggio netto, forte, all’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri restano in vetta alla classifica, ma il margine è di soli tre punti. Ieri, è arrivata una delle migliori prestazioni degli azzurri, i quali hanno letteralmente dominato il match grazie a McTominay e Lukaku.

Ovviamente, gran parte del merito è anche di Antonio Conte, il quale ha dato vita ad un gruppo incredibile. Nonostante le difficoltà, il Napoli ci crede e non avrebbe motivo per non farlo. Non a caso, il tecnico azzurro è stato premiato dai quotidiani visto l’ottima prova fornita dai suoi ragazzi.

L’omaggio al tecnico è arrivato da “La Gazzetta dello Sport”, con il quotidiano che ha sottolineato la prova offerta dalla squadra. Di seguito la ricostruzione del quotidiano su quanto accaduto al Maradona.