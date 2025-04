“È da clonare”, un azzurro splende al Maradona contro l’Empoli: l’annuncio è netto

Sono ore molto felici in casa Napoli. In modo particolare, un azzurro ha dimostrato di essere un perno chiave per la squadra di Antonio Conte.

Il Napoli vince e convince contro l’Empoli al Maradona. Dopo alcune prestazioni “poco esaltanti”, la squadra di Antonio Conte è tornata a fare sul serio. Contro i toscani c’era un solo risultato a disposizione: la vittoria. Quest’ultima è arrivata grazie ad una prestazione molto incoraggiante, motivo per il quale la partita si è chiusa sul punteggio di 3-0. A tal proposito, a rubare la scena è stato un azzurro in particolare che è diventato il protagonista inatteso.

McTominay protagonista a centrocampo: le pagelle da urlo

Scott McTominay continua a sorprendere Napoli e il Napoli. Il calciatore arrivato dal Manchester United ha subito dimostrato le sue qualità, motivo per il quale è diventato una pedina inamovibile per Antonio Conte. Nei giorni precedenti alla sfida contro l’Empoli, c’era molta apprensione per le condizioni dello scozzese che però ha risposto sul campo.

Contro l’Empoli è arrivata una clamorosa doppietta, la quale sottolinea la stagione da urlo dello scozzese. Le marcature in Serie A sono già 8, ma il giocatore non avrebbe alcuna intenzione di fermarsi. La prestazione contro i toscani non è passata di certo inosservata, motivo per il quale l’elogio è arrivato dai quotidiani.

Come sottolineato da “La Gazzetta dello Sport” Scott McTominay è ormai padrone del centrocampo. Di seguito l’analisi completa del quotidiano sullo scozzese.