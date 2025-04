Tacconi al murale di Maradona: “Ci sono stato per un motivo preciso. Potevo giocare al Napoli ma…”

Stefano Tacconi omaggia Maradona e tesse le lodi di Conte: le dichiarazioni emozionanti dell’ex leggenda della Juventus in visita al murale di Diego

Un gesto carico di emozione e parole che accendono i cuori dei tifosi: Stefano Tacconi, leggenda del calcio italiano, ha rilasciato un’intervista in diretta su Kiss Kiss Napoli, che non è passata inosservata.

L’ex portiere ha reso omaggio a Diego Maradona davanti al celebre murale napoletano e ha speso parole al miele per Antonio Conte, profetizzando un Napoli pronto a lottare per lo scudetto. Una storia che intreccia passato glorioso e ambizioni future.

Maradona murale Napoli: l’omaggio sentito di Tacconi

“Stamattina ho onorato Diego al murale, lui mi ha sempre rispettato ed era giusto omaggiarlo”

Ha dichiarato Tacconi con il cuore in mano. Un gesto semplice ma profondo, che ha riportato l’ex portiere juventino sotto i riflettori di Napoli. Il murale di Maradona è un simbolo per la città: un’opera d’arte che celebra il Pibe de Oro, capace di unire generazioni di tifosi.

“Era da parecchio che volevo essere lì”.

Ha confessato Tacconi, sottolineando quanto Maradona fosse diverso dall’immagine spesso stereotipata.

“Una persona piena di valori”.

Ha aggiunto, rendendo il suo omaggio un momento di pura emozione.

Il legame tra Tacconi e Napoli ha radici lontane.

“C’è stato un periodo in cui fui vicino al Napoli”.

ha rivelato, lasciando intravedere un passato che avrebbe potuto tingersi d’azzurro. Ma la sua scelta fu chiara:

“Con la testa che ho dissi ‘resto alla Juve e vinco tutto”.

Una decisione che non ha cancellato il rispetto per una città che vive il calcio come pochi altri posti al mondo. Il suo gesto al murale non è solo un ricordo, ma un ponte tra epoche, che parla di passione e rispetto per chi ha fatto la storia.

Conte e lo scudetto: Tacconi crede nel trionfo azzurro

Non solo ricordi, però: Tacconi ha guardato al presente con un occhio da esperto, tessendo le lodi di Antonio Conte.

“È capace di cambiare la mentalità in ogni squadra che alleni. “Può puntare allo scudetto tranquillamente”.

Parole che suonano come musica per i tifosi azzurri, che vedono in Conte un condottiero pronto a riportare il tricolore sotto il Vesuvio.

La stagione sta mostrando un Napoli solido e affamato, con Conte che ha saputo plasmare una squadra capace di competere con le migliori. Tacconi, che di vittorie se ne intende, non ha dubbi sul potenziale degli azzurri.

“Il Napoli di oggi è una squadra che gioca con il cuore e con la testa”.

Sembra suggerire il suo entusiasmo. E mentre la città si prepara a nuove sfide, l’endorsement di una leggenda come Tacconi è un’iniezione di fiducia, come un gol al novantesimo che fa esplodere lo stadio.