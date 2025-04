Napoli-Empoli, non solo Marianucci: altri due affari possibili. “Si riaprirà il discorso in estate”

Napoli-Empoli non sarà solamente il posticipo della 32a giornata: spazio anche ai possibili colpi di mercato degli azzurri in vista dell’estate

La partita tra Napoli ed Empoli, posticipo della 32ª giornata di Serie A, non sarà solo un’occasione per inseguire punti preziosi in classifica. Tra un gol e un’azione da cardiopalma, gli occhi dei tifosi azzurri sono già puntati al futuro, con il calciomercato estivo che inizia a scaldare i motori.

Alessio Cocchi, giornalista di Pianeta Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 1 Football Club, lasciando intravedere possibili colpi di scena per il Napoli. I nomi in ballo sono tanti, e il mercato degli azzurri promette di essere, come sempre, un’avventura.

Mercato Napoli: Fazzini, il talento che ha detto no (per ora)

Tra i nomi più caldi per il mercato estivo del Napoli c’è quello di Jacopo Fazzini, giovane centrocampista dell’Empoli che a gennaio ha fatto parlare di sé.

“C’è stato un interesse concreto del Napoli per Fazzini durante il mercato invernale”.

Ha rivelato Cocchi. Tuttavia, il ragazzo ha preferito declinare l’offerta, non per snobismo verso gli azzurri, ma per una scelta di cuore: cercava una destinazione che gli garantisse maggiore continuità.

“Aveva in mente un altro percorso, magari verso la Lazio”.

Ha aggiunto il giornalista. Una decisione che, per ora, ha messo in pausa la trattativa, ma il Napoli non sembra intenzionato a mollare la presa. Fazzini, classe 2003, è uno dei giovani talenti Serie A che stanno attirando l’attenzione di molti club. La sua capacità di unire tecnica e visione di gioco lo rende un profilo ideale per il centrocampo di Antonio Conte, sempre alla ricerca di giocatori capaci di dare qualità e dinamismo.

“Non so se in estate si riaprirà un discorso”.

Ha detto Cocchi, lasciando aperta ogni possibilità. Con il Napoli pronto a disputare le coppe europee, un ritorno di fiamma per Fazzini potrebbe essere dietro l’angolo, magari con una proposta che convinca il giovane a tingersi d’azzurro.

Napoli-Empoli: Ismajli ed Esposito, le due occasioni

Un altro nome che stuzzica l’appetito dei tifosi è quello di Ardian Ismajli, difensore albanese dell’Empoli. Così come Sebastiano Esposito, ora in prestito.

“Ismajli va in scadenza nel 2026 ed è un giocatore che sappiamo essere stato nel mirino del Napoli”.

Ha confermato Cocchi. Esperto e affidabile, il centrale potrebbe essere una pedina preziosa per rinforzare la retroguardia azzurra, soprattutto in vista degli impegni europei. Con una difesa che deve affrontare un calendario fitto di partite, un giocatore come Ismajli, capace di garantire solidità senza pretendere un posto fisso da titolare, potrebbe fare comodo, e non poco.

Il Napoli sa bene che per competere su più fronti serve una rosa profonda. Ismajli, che ha già dimostrato il suo valore in Serie A, potrebbe rappresentare una scelta intelligente, anche dal punto di vista economico.

“Non escludo che un pensiero su di lui si possa fare”.

Ha aggiunto Cocchi, alimentando le speranze dei tifosi. Infine, c’è Sebastiano Esposito, il giovane attaccante in prestito all’Empoli dall’Inter, che rappresenta un punto interrogativo intrigante.

“L’Empoli ha un diritto di riscatto fissato a a 5 milioni. Bisognerà capire se verrà esercitato, e molto dipenderà da come finirà la stagione”.

Se l’Empoli dovesse salvarsi, potrebbe decidere di acquistarlo per poi rivenderlo, cercando una plusvalenza di almeno 6 milioni. Ma il Napoli?

“Non so se in questo momento Esposito sia considerato un giocatore da Napoli”.

Ha ammesso il giornalista, lasciando qualche dubbio. Esposito, classe 2002, è un talento che in passato ha fatto girare la testa a molti osservatori. La sua velocità e il fiuto per il gol lo rendono un prospetto interessante, ma il Napoli sembra cauto. Con una squadra che punta a obiettivi ambiziosi, l’attaccante potrebbe non essere una priorità immediata.

Tuttavia, il mercato è imprevedibile come un tiro da fuori area: un exploit nelle ultime giornate di campionato potrebbe cambiare le carte in tavola, spingendo gli azzurri a fare un pensierino su di lui.