Conte-Napoli, permanenza o addio? È arrivato l’annuncio

Arriva l’annuncio tanto atteso sul futuro di Antonio Conte: la scelta defintiva fra permanenza e adddio al Napoli.

Antonio Conte, al di là di come finirà questo campionato, ha sicuramente compiuto un eccellente lavoro dal suo arrivo a Napoli. Le scorie del decimo posto dello scorso anno sembrano oramai totalmente assorbite e il club azzurro adesso sogna di nuovo la vittoria dello Scudetto in una lotta punto a punto con l’Inter di Inzaghi.

L’eccellente lavoro svolto ha però intensificato anche una serie di rumors sul futuro del tecnico azzurro, spesso accostato ad una serie di squadre in Serie A chiamate a ricostruire al termine del campionato.

Conte resta al Napoli: l’annuncio dalla Gazzetta

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” mette però un punto ad ogni discussione: Conte resterà al Napoli. La società è infatti pronta ad accontentare le sue richieste per un Napoli ancora più competitivo nella prossima stagione e, grazie alla quasi certa cessione di Osimhen, regalerà al suo allenatore un mercato scoppiettante.

Insomma, viste queste premesse sembrano esserci ben pochi dubbi riguardo alla permanenza del tecnico salentino. Si allontanano quindi in modo praticamente definitivo anche le voci di accostamento ad altri club come in primis il Milan, club che in questo momento versano, per certi versi, in situazioni ben peggiori rispetto al Napoli.

Perché Conte ha scelto Napoli? Addio ai rumors su Milan e altre big

Negli ultimi mesi, il nome di Conte è stato accostato a diverse panchine prestigiose. Il Milan, in cerca di stabilità dopo una stagione altalenante, sembrava in pole position per strapparlo al Napoli rispetto ad altri club come la Juventus. Eppure Conte ha scelto di restare a Napoli, come mai?

La risposta sta in due parole: progetto e fiducia. Il Napoli gli offre carta bianca per costruire una squadra a sua immagine e somiglianza, un lusso raro nel calcio moderno. Inoltre, la sintonia con la città e i tifosi è un fattore che non si compra al mercato. Come disse una volta lo stesso Conte: “Il calcio è emozione e a Napoli l’emozione è di casa”. Le voci di un possibile addio si sono dunque dissolte come neve al sole, lasciando spazio a un futuro azzurro che promette scintille.

Insomma, il dado è tratto: Antonio Conte continuerà a guidare il Napoli con la stessa passione che lo ha reso uno degli allenatori più amati e temuti d’Europa. E per i tifosi partenopei, il sogno di un altro Scudetto non è mai stato così vicino.