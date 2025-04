Centro sportivo del Napoli a Piscinola, annuncio del presidente Nardella: le ultimissime

Nicola Nardella, presidente della VIII Municipalità di Napoli, ha svelato le ultimissime sulla possibilità di vedere il centro sportivo degli azzurri a Piscinola

Il sogno di vedere un centro sportivo del Napoli prendere vita a Piscinola è sempre più vicino a diventare realtà. Nicola Nardella, presidente della VIII Municipalità di Napoli, ha rilasciato dichiarazioni entusiastiche a Radio CRC, aprendo uno spiraglio concreto per il progetto.

Con Aurelio De Laurentiis in prima linea e un’area dalle mille potenzialità, l’VIII Municipalità è pronta a fare la sua parte per trasformare un’idea in un traguardo importantissime. Tra collegamenti strategici, strutture da recuperare e un rilancio che scalda il cuore, Piscinola potrebbe presto tingersi d’azzurro.

Centro sportivo del Napoli a Piscinola: un progetto che accende l’entusiasmo

Le prime dichiarazioni lasciano ben sperare:

“Il Napoli a Piscinola sarebbe straordinario. Abbiamo tutta la documentazione predisposta per avviare subito i lavori del centro sportivo”.

L’area in questione, che comprende i quartieri di Chiaiano, Piscinola, Marianella e Scampia, è quella già visitata dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Si tratta di terreni che, in passato, appartenevano al club ai tempi di Ferlaino, finiti poi al giudice fallimentare e oggi in mano a un privato.

Nonostante la trattativa sia ancora tra privati e non siano stati rivelati dettagli pubblici, Nardella guarda al futuro con ottimismo.

“Voglio vedere il bicchiere mezzo pieno”.

Ha detto, evidenziando le potenzialità di una zona ricca di strutture sportive pronte a essere valorizzate. L’idea di un centro sportivo non è solo un sogno per i tifosi, ma un’opportunità per dare nuova linfa a una comunità che sta vivendo un momento di grande rinascita, come dimostrano l’apertura recente dell’Università a Scampia e altri progetti di sviluppo.

Piscinola: collegamenti e infrastrutture al servizio del progetto

Uno dei punti di forza di Piscinola è la sua raggiungibilità, un aspetto che Nardella non ha mancato di sottolineare. La zona è ottimamente collegata, ha spiegato, citando le due fermate della metropolitana vicine: Frullone-San Rocco e Chiaiano, quest’ultima dotata di ampi parcheggi.

A queste si aggiungono i mezzi pubblici, con due linee di bus che collegano Chiaiano a Capodimonte, rendendo l’area facilmente accessibile. E non è tutto:

“Presto apriremo la stazione della metropolitana all’aeroporto di Capodichino”.

Ha annunciato, un tassello che potrebbe rendere Piscinola un hub ancora più strategico. Per il centro sportivo, si pensa anche a una foresteria, anche se al momento non esiste una struttura dedicata. L’idea è di coinvolgere fondi pubblici e privati per recuperare edifici esistenti, come un teatro e una palestra nella zona, trasformandoli in risorse per il Napoli e la comunità.

“Con un servizio di navetta possiamo garantire ai cittadini di raggiungere la zona in pochi minuti”.

Ha aggiunto, dipingendo un quadro che unisce praticità e ambizione.

Sviluppo di Scampia: un centro sportivo per il rilancio sociale ed economico

Il progetto del centro sportivo va oltre il calcio: è un’occasione per il rilancio sociale ed economico dell’VIII Municipalità. Nardella lo sa bene e non nasconde la sua passione, che intreccia politica e amore per lo sport. La zona, a circa 10 minuti dalle stazioni, ha tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento, non solo per il Napoli, ma per l’intera città.

Parlando delle sfide, Nardella ha affrontato con trasparenza il tema della criminalità.

“Non escludo che ci possano essere forme di potere criminale, ma questo fenomeno è comune a tutte le periferie”.

Tuttavia, il focus è sulle opportunità: un centro sportivo potrebbe generare posti di lavoro, attirare investimenti e mettere al centro la società civile, tenendo lontane le ombre del passato.

“Chi vuole investire troverà occasioni che cambiano il volto del territorio”.

Ha aggiunto, citando il precedente della struttura Landieri a Scampia, dove la sezione giovanile femminile del Napoli ha già portato sorrisi ed entusiasmo.

Nel frattempo, la Municipalità ha preparato permessi e documentazione per facilitare l’acquisizione dei terreni da parte del Napoli.

“Voglio rassicurare il presidente De Laurentiis: avrà il nostro pieno appoggio”.

Ha concluso Nardella, con un messaggio che suona come un invito a sognare in grande. Insomma, il centro sportivo a Piscinola non è solo un progetto edilizio, ma una scommessa sul futuro. Con la passione dei tifosi e la determinazione della Municipalità, l’azzurro del Napoli potrebbe presto brillare in una delle zone più vive di Napoli. E chissà, magari un giorno i campioni di domani si alleneranno proprio qui, sotto lo sguardo orgoglioso di una comunità che non smette mai di credere nei propri sogni.