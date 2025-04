Calciomercato Napoli, il giocatore ha scelto: non si torna più indietro

Nel corso delle ultime settimane si sono susseguiti vari candidati possibili per rinforzare la rosa del Napoli in vista della prossima stagione e alzare ulteriormente l’asticella, sebbene manchi molto all’inizio del mercato.

L’organico partenopeo, nonostante i vari rinforzi arrivati in questa stagione, ha bisogno di ulteriori modifiche in vista della prossima stagione per garantire a mister Conte una rosa altamente competitiva e capace di giocarsela apertamente contro ogni avversaria.

Pertanto, sono in corso molteplici valutazioni per inserire nella lista dei calciatori graditi vari elementi che potrebbero adattarsi alla mentalità e allo stile di gioco del tecnico salentino.

Un obiettivo del Napoli fa dietrofront: è vicino al rinnovo con il suo club

In particolare, visto il mancato apporto di Rafa Marin alla causa e la carenza a livello numerico nel reparto arretrato, la dirigenza napoletana sta studiando da tempo un colpo nel ruolo di difensore. Tra i vari nomi circolati di recente figurava quello di Federico Gatti, centrale di proprietà della Juventus in piena crisi durante la gestione Motta.

Ma poi con la ripresa dei bianconeri, soprattutto dal punto di vista societario, la separazione tra il difensore e la Vecchia Signora appare meno probabile. Malgrado un breve ritardo sulle scadenze fissate inizialmente, infatti, la Juventus sta lavorando per il rinnovo, sebbene la cessione non sia definitivamente esclusa. Tuttavia, l’affidabilità di Gatti ha spinto la dirigenza bianconera a portare avanti i colloqui per la permanenza del giocatore oltre la scadenza attuale (prevista per il 2028).