Affare Gatti, l’imprevisto di calciomercato inguaia il Napoli: cosa complica la possibile trattativa estiva con la Juventus.

Federico Gatti obiettivo principale per la difesa del Napoli: gli azzurri osservano le prestazioni del centrale difensivo con la maglia della Juventus. Con Thiago Motta in panchina, Gatti non ha avuto molta fortuna nonostante sia stato escluso dai fischi dei tifosi bianconeri verso giocatori e staff. In tanti gli riconoscono la grinta e l’impegno che mostra in campo anche se quest’anno con risultati meno positivi del previsto. Così, dato anche il momento di difficoltà del suo club, per il 26enne si sono moltiplicate le indiscrezioni di calciomercato. Su di lui c’è il Napoli, ma una recente mossa da parte del club bianconero potrebbe aver complicato i piani degli azzurri.

Calciomercato Napoli, Marchetti su Gatti: “Da capire come andrà con Tudor”

L’arrivo di Tudor alla Continassa potrebbe sparigliare le carte sul futuro di Gatti. A rivelarlo è stato il giornalista Luca Marchetti ai microfoni di “Marte Sport Live”:

“Il colpo per la difesa che intriga di più è Gatti: è in cerca di riscatto anche se è da capire come andrà con Tudor: il ragazzo è un guerriero di quelli che piacciono a Conte. Io credo che il Napoli farà un paio di innesti in difesa”.

Marchetti ha parlato più in generale della difesa del Napoli:

“Da capire il futuro di Juan Jesus: il brasiliano ha sempre offerto garanzie quando chiamato in causa. Sicuramente il Napoli investirà il tesoretto proveniente dalla cessione di Kvara e quello che verrà dalla cessione di Osimhen. Sulla costruzione della rosa ci sarà un confronto onesto tra le parti, dopo il mercato deludente di gennaio”.

Calciomercato Napoli, le ultime su Gatti dalla Juventus

Per caratteristiche fisiche e tecniche, Federico Gatti può diventare un elemento fondamentale nelle difesa a tre di Igor Tudor. Questo aspetto potrebbe convincere definitivamente la Juventus a respingere al mittente qualsiasi offerta.

Il Napoli, dal canto suo, continua a monitorare con attenzione consapevole delle eventuali difficoltà della trattativa. Senza dimenticare che, all’orizzonte, c’è un nome che potrebbe infiammare l’estate.. Si tratta di Victor Osimhen, calciatore che è stato accostato alla Vecchia Signora a più riprese, ma che ha una clausola rescissoria da 75 milioni di euro valida solo per l’estero. Intrecci di mercato a oggi ancora lontani dall’essere sciolti.