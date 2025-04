Verso Napoli-Empoli, 4-3-3 o 3-5-2? Cosa trapela sulla scelta di Conte

Dilemma modulo in vista della sfida di lunedì sera tra il Napoli e l’Empoli, in programma allo stadio Diego Armando Maradona: cosa trapela sulle scelte di mister Antonio Conte.

Manca sempre meno alla prossima partita del campionato di Serie A per il Napoli, che allo stadio Diego Armando Maradona ospiterà l’Empoli nel Monday Night della trentaduesima giornata. Grande attesa in casa azzurra per capire quale sarà la risposta dei partenopei nei confronti dell’Inter, che invece in uno dei tre anticipi del sabato ha battuto il Cagliari allo stadio San Siro.

Serviranno, ora più di prima, i tre punti per gli uomini di Antonio Conte per continuare a sperare in uno Scudetto, traguardo che sarebbe un vero e proprio sogno per i tifosi napoletani, pronti a rispondere ancora una volta presenti sugli spalti dell’impianto di Fuorigrotta (clicca qui per tutti i dettagli in merito). Ma quale sarà la formazione scelta da Conte per la sfida contro i toscani? Sarà confermato il 4-3-3 o ci sarà il ripiego sul 3-5-2? Con il passare delle ore, la situazione sembra essere più chiara.

Notizie calcio Napoli, contro l’Empoli si va verso la conferma del 4-3-3

In queste ore, continuano a salire le quotazioni in merito alla possibile conferma del 4-3-3, con David Neres titolare in attacco insieme a Romelu Lukaku e Matteo Politano.

Nei giorni scorsi si era vociferato di un possibile impiego dal primo minuto di Giacomo Raspadori a discapito di Neres, con un conseguente passaggio alla difesa a tre. Tuttavia, la volontà di Conte sembra essere quella di continuare a puntare sull’ex Benfica, apparso non brillante in occasione dell’ultima sfida di campionato contro il Bologna.

Mazzocchi e Gilmour dal 1′ contro l’Empoli: le ultime sulle probabili formazioni

Quali saranno gli undici titolari che Antonio Conte schiererà in vista della sfida di lunedì sera tra il suo Napoli e l’Empoli? Al netto della conferma di David Neres, c’è da considerare la situazione relativa alle assenze, per squalifica, di Giovanni Di Lorenzo e Frank Zambo Anguissa.

Al loro posto, ci saranno rispettivamente Pasquale Mazzocchi e Billy Gilmour. Nessun problema, invece, per Scott McTominay (pronto a partire dal primo minuto), mentre ci sarà da attendere per Alessandro Buongiorno, già out a Bologna. Al suo posto, sarà confermato Juan Jesus.