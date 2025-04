Tifosi Napoli, stadio Maradona da sogno: la cifra stagionale incassata dai botteghini è super

Lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli è pronto a tingersi nuovamente di azzurro e di passione in vista della sfida di lunedì, 14 aprile, contro l’Empoli.

Vietato sbagliare, ancor di più dopo la vittoria dell’Inter di sabato pomeriggio contro l’Inter. L’obiettivo è ben impresso nella mente del Napoli, chiamato ai tre punti contro l’Empoli per evitare di scivolare ancora più giù in classifica. Considerando che mancano sette partite, un eventuale svantaggio di oltre tre lunghezze potrebbe rivelarsi decisivo, in negativo, in questa fase finale e decisiva del campionato di Serie A.

Lo sanno bene anche i tifosi di fede napoletana, che lunedì sera a Fuorigrotta faranno registrare il sold out, l’ennesimo di una stagione in cui si è tornati a sognare, grazie al grande lavoro portato avanti dal tecnico Antonio Conte e dai suoi uomini. Ma quanto ha incassato la SSC Napoli in questa stagione dai botteghini? A rivelarlo è l’edizione odierna de Il Mattino, sottolineando tutto l’amore dei sostenitori per i propri beniamini, pronto a moltiplicarsi in queste ultime partite.

Notizie SSC Napoli: svelato l’incasso delle partite casalinghe

Sold out numero undici in questa stagione per il Napoli, che contro l’Empoli è pronto a mettere in campo tutta la passione della propria gente per continuare a rincorrere il grande sogno.

Valutando l’aspetto meramente economico della faccenda, l’incasso per le partite casalinghe – stando alla stima de Il Mattino oggi in edicola – sarebbe di circa due milioni di euro. Un dato che dimostra come in questa stagione i tifosi azzurri siano stati molto vicini alla squadra, complice un entusiasmo ritrovato dopo la scorsa annata.

Entusiasmo in casa Napoli: in ballo il grande sogno Scudetto

Antonio Conte e i suoi uomini sanno cosa c’è in ballo. La stagione, iniziata con poche certezze, si è trasformata in un viaggio da capogiro, grazie a un tecnico che ha ridato speranza a una città intera.

Il Napoli non può sbagliare, ora più che mai. La vittoria dell’Inter contro il Cagliari ha alzato la posta in gioco, e la sfida di lunedì sera contro l’Empoli al Diego Armando Maradona diventa una sorta di crocevia per il sogno Scudetto. Con sette partite ancora da giocare in Serie A, gli azzurri devono conquistare i tre punti per non lasciare che il distacco dai nerazzurri, ora a +6, diventi una montagna fin troppo alta da scalare.