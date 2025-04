Monza, il big può saltare il Napoli: giocatore in lacrime

In casa Napoli sono arrivate delle novità sulla gara di sabato prossimo contro il Monza.

Dopo aver pareggiato contro il Bologna, di fatto, il Napoli è atteso dalla gara contro l’Empoli di domani sera. I partenopei, di fatto, hanno l’assoluto obbligo di battere i toscani per cercare di portare a casa i tre punti.

Anche perché, almeno per il momento, l’Inter di Simone Inzaghi sta vincendo per 2-0 contro il Cagliari di Davide Nicola. Il Napoli, di fatto, deve assolutamente vincere almeno sei delle ultime sette giornate di campionato per aumentare le proprie possibilità di superare la ‘Beneamata’. Anche perché i partenopei hanno un calendario che, almeno sulla carta, resta favorevole. Basta pensare che dopo l’Empoli c’è in programma il match contro il Monza. Proprio dai brianzoli ci sono delle grosse novità.

Monza, Keita Balde esce in lacrime durante il match contro il Venezia: le ultime

Durante la gara di oggi contro il Venezia, terminata 1-0 a favore dei lagunari, Keita Balde è uscito in lacrime anzitempo dal campo. L’ex Inter, di fatto, si è fatto male dopo essere saltato in barriera su una punizione a favore della squadra guidata da Eusebio Di Francesco.

Nei prossimi giorni ci saranno sicuramente degli aggiornamenti sulle condizioni di Keita Balde, ma la sua presenza sabato sera con il Napoli sembrano davvero pochissime. Ma nella mente di Antonio Conte, ovviamente, c’è ora solo la gara di lunedì contro l’Empoli.