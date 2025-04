Il Napoli lo ha in pugno, sì all’affare da 25 milioni: è la rivelazione di questa stagione

Il Napoli è già molto attivo in sede di calciomercato con l’obiettivo di regalarsi un organico all’altezza delle proprie aspirazioni di gloria, in vista della prossime stagioni.

In casa Napoli tutta l’attenzione è dedicata a questo finale di stagione: fin troppo attraente la possibilità di poter mettere le mani su uno Scudetto che, considerate le premesse che c’erano all’inizio di quest’annata, avrebbe un sapore decisamente speciale. Serviranno, però, i tre punti nella sfida di lunedì sera contro l’Empoli per restare in scia dell’Inter, che frattanto ha vinto contro il Cagliari in uno dei tre anticipi del sabato della trentaduesima giornata del campionato di Serie A.

Nel frattempo, tiene banco anche la questione calciomercato, con il direttore dell’area sportiva del club azzurro, Giovanni Manna, già al lavoro per cercare di portare a casa i rinforzi sperati. Oltre ad Alejandro Garnacho (clicca qui per tutte le ultime novità), l’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini, su tuttomercatoweb.com, ha parlato anche di un altro calciatore che è molto gradito alla società capitanata dal presidente Aurelio De Laurentiis, in vista della prossima stagione.

Ultime calciomercato SSC Napoli, gli azzurri hanno il sì di Paixao

Igor Paixao continua a essere il nome accostato al Napoli nell’ottica del colpo sulla fascia offensiva di sinistra. Il giocatore del Feyenoord è la vera rivelazione di questa stagione e gli azzurri valutano in maniera concreta l’assalto.

Di seguito, quanto svelato da Ceccarini in merito alla pista di mercato in questione:

“Salgono però anche le quotazioni di Igor Paixao del Feyenoord. L’esterno brasiliano ha già dato il suo ok al trasferimento. Un affare che si potrebbe concretizzare per 25 milioni di euro“.

Napoli su Paixao, il grande rimpianto di gennaio

Il Napoli monitora la situazione legata a Igor Paixao, calciatore che con la maglia del Feyenoord ha sorpresa tutti in questa stagione, con all’attivo 14 gol e 17 assist in 41 presenze, in tutte le competizioni.

La partenza di Kvaratskhelia a gennaio ha lasciato un vuoto enorme, e il prestito di Noah Okafor non ha colmato le aspettative. Paixao, con la sua velocità e il suo fiuto per il gol, potrebbe essere la chiave per riportare magia sull’out mancino. Certo, la concorrenza non manca, ma il “sì” del giocatore potrebbe essere un asso nella manica molto importante da potersi eventualmente giocare.