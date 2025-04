Spalletti torna a parlare di De Laurentiis: rivelazione inaspettata sul loro legame

Luciano Spalletti, attuale Commissario Tecnico della Nazionale Italiana ed ex allenatore del Napoli, è tornato a parlare del presidente Aurelio De Laurentiis.

La soddisfazione del terzo Scudetto è certamente nel cuore di tutti i tifosi del Napoli: effettivamente, un’esplosione di gioia di tale portata è un ricordo che non potrà mai essere cancellato, con la speranza che al termine del campionato ora in corso si possa celebrare un’altra vittoria che avrebbe sicuramente dell’incredibile. Antonio Conte e la sua squadra sembra crederci nell’emulare quanto fatto da Luciano Spalletti nell’annata 2023-24, che resterà negli annali della storia del club azzurro.

Esperienza, la medesima, a cui è particolarmente legato lo stesso attuale Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, che nelle scorse ore è tornato a parlare del suo ex presidente in azzurro, Aurelio De Laurentiis. Un legame spesso tormentato da rumors su possibili malumori, che alla fine non hanno minato il raggiungimento di un obiettivo che ancora oggi emoziona tutta la città, la quale oggi sogna di poter mettere nuovamente le mani su uno Scudetto che, oggi come allora, avrebbe il sapore di un’impresa davvero incredibile e inaspettata.

Spalletti su De Laurentiis: “Sempre al suo fianco nella storia del Napoli, ma fuori siamo diversi”

È un Luciano Spalletti sincero quello apparso in occasione del suo intervento al Palacongressi di Rimini, durante il quale ha annunciato di aver finito di scrivere il suo libro che, presumibilmente, potrebbe essere pubblicato tra non molto.

Queste le parole dell’ex tecnico degli azzurri a proposito del presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis:

“Ho finito di scrivere il mio libro, ‘Il paradiso esiste ma quanta fatica’, e ci sono vari capitoli. Uno è dedicato a De Laurentiis, si intitola ‘Il Sultano e il Contadino’: abbiamo passato insieme dei momenti bellissimi, indimenticabili, che rimarranno per sempre nella nostra storia. E io sarò sempre al suo fianco in questa storia qui, ma fuori da questa storia no. Fuori da quella storia siamo due persone diverse e rimarremo sempre diverse”.

Scudetto 2023-24, le parole toccanti di Spalletti sul Napoli e sui napoletani

Nel corso dell’evento tenutosi al Palacongressi di Rimini, Luciano Spalletti ha avuto ulteriori parole toccanti nei confronti della sua esperienza a Napoli e dei tifosi della squadra partenopea.

Di seguito, quanto dichiarato dal CT: