Boom Napoli, la notizia è una vera manna: Manna gongola

In casa Napoli, in attesa del match contro l’Empoli, bisogna registrare una buona notizia

Dopo aver pareggiato allo Stadio Renato Dall’Ara contro il Bologna, di fatto, il Napoli è atteso da un’altra gara molto importante. I partenopei, infatti, giocheranno domani sera contro l’Empoli di Roberto D’Aversa.

Visti i tre punti ottenuti dall’Inter contro il Cagliari, di fatto, il Napoli è assolutamente obbligato a battere i toscani per non perdere ulteriore terreno dalla ‘Beneamata’. Tuttavia, in attesa della gara contro l’Empoli, in casa partenopea bisogna registrare una buona notizia per tutto il club campano.

Napoli, Ambrosino segna nella gara tra il Cesena ed il Frosinone

Giuseppe Ambrosino, infatti, ha segnato ancora con la maglia del Frosinone. L’attaccante di proprietà del Napoli, dunque, ha realizzato la rete del pareggio contro il Cesena.

Con questo pareggio, di fatto, il Frosinone ha ottenuto un pari davvero importantissimo nella lotta per evitare la retrocessione nel campionato di Serie C. Questa contro il Cesena è la quarta rete siglata quest’anno con il Frosinone. Tuttavia, oltre ai gol, Giuseppe Ambrosino ha anche realizzato ben 4 assist vincenti. Queste prestazioni dell’attaccante nato a Procida fa felice al Napoli, visto che ne detiene il cartellino.