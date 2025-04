Pellegrini al Napoli, l’assist arriva dalla Roma: le ultime

Da varie settimane il capitano della Roma è accostato al Napoli in ottica calciomercato. Questa operazione potrebbe concretizzarsi nella prossima finestra di mercato, complice la posizione del club capitolino.

Lorenzo Pellegrini è alla Roma da 8 stagioni: un lungo periodo caratterizzato da alti e bassi, sia a livello di prestazioni che di rapporti con la tifoseria giallorossa. In particolare, questa stagione non è stata delle più positive per il capitano capitolino, simbolo di tutta la squadra: poca continuità, titolarità spesso in bilico e numeri pessimi in zona gol (3 gol e 2 assist in tutte le competizioni).

La Roma tentenna sul rinnovo di Pellegrini: il Napoli monitora con attenzione

Proprio a seguito di questi momenti così deludenti, di fatto, ci sono delle grosse novità sul futuro del centrocampista. Stando a quanto affermato da Il Messaggero, vi è infatti incertezza in merito all’estensione contrattuale del 28enne. Né Pellegrini né la dirigenza della Roma, dunque,sono convinti di prolungare il matrimonio tra le parti. Al momento l’accordo vede il giocatore legato al club sino a giugno 2026, ma si vorrebbe evitare una partenza a parametro zero.

Da un lato la famiglia Friedkin sta sondando possibili nomi per sostituirlo numericamente; dall’altro, anche il centrocampista italiano sta valutando le squadre che potrebbero accoglierlo e permettergli di calarsi in una realtà favorevole per il prosieguo del suo percorso calcistico. Le alternative sono varie: tra queste rientra lo stesso Napoli, che nelle ultime stagioni ha accolto varie conoscenze dell’ambiente romanista (basti pensare a Manolas e all’attuale esterno azzurro Spinazzola, intorno al quale vi sono vari punti di domanda in vista del match di domani contro l’Empoli).

Punto interrogativo intorno a Spinazzola: a disposizione per Napoli-Empoli?

La condizione fisica dell’esterno italiano è un gran rebus: assente nelle ultime due partite, Spinazzola sembrava in dubbio e la sua convocazione era a rischio in vista del posticipo di domani sera tra il Napoli e l’Empoli. Tuttavia, come sostenuto da mister Conte in conferenza stampa quest’oggi, la sua esclusione non è scontata, anzi potrebbe essere un jolly dalla panchina.

Di seguito le parole del tecnico partenopeo:



“Spinazzola si allena con noi da due giorni, aveva ricevuto un colpo con la Puteolana nell’allenamento congiunto durante la sosta. Se se la sente può essere un possibile cambio per la gara di domani“.