Verso Napoli-Empoli, McTominay dal 1′? Spunta il verdetto definitivo

Scott McTominay è uno degli osservati speciali in casa Napoli in vista della prossima sfida del campionato di Serie A contro l’Empoli: cosa trapela sulle sue condizioni.

Manca sempre meno alla prossima partita del campionato di Serie A per il Napoli, che ospiterà l’Empoli nella sfida in programma per lunedì 14 aprile. Allo stadio Diego Armando Maradona (dove il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45, ndr), c’è l’ennesimo sold out stagionale, con i tifosi pronti a supportare i propri beniamini in questa volata finale per lo Scudetto, che vede protagonisti gli uomini di Antonio Conte inseguire la capolista Inter.

In queste ore, si sta cercando di fare luce sulle possibili scelte di Conte, chiamato a far fronte a diverse assenze tra squalificati e infermeria. I riflettori sono puntati anche su Scott McTominay, vero uomo leader del centrocampo degli azzurri, che di recente ha lanciato un messaggio forte e chiaro in merito alla lotta per il Tricolore. Ma l’ex Manchester United ci sarà contro l’Empoli? In occasione dell’ultima sfida contro il Bologna, lo scozzese aveva rimediato una forte botta in un contrasto di gioco, che lo ha poi costretto ad abbandonare il campo anzitempo.

Ultimissime news SSC Napoli, tutte le ultime sulle condizioni di Scott McTominay

Scott McTomimay, salvo imprevisti dell’ultim’ora, dovrebbe essere a disposizione di mister Antonio Conte per la sfida di lunedì tra il suo Napoli e l’Empoli.

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Mattino, che a proposito del centrocampista scozzese ha fatto sapere:

“McTominay ha recuperato dai problemi all’anca e se ha qualche dolore è il momento di stringere i denti. Dice al suoi ragazzi, l’allenatore, che assenze, infortuni e squalifiche hanno dimostrato la forza di questa squadra nell’ultimo periodo”.

Conte sprona i suoi in vista dello sprint finale: il Napoli ci crede

Antonio Conte sprona i suoi, sottolineando il fatto di essere andati oltre le mille difficoltà, riuscendo a restare in scia all’Inter capolista.

La speranza, ovviamente, è che dalla sfida contro l’Empoli si possa ripartire con una vittoria, con tre punti che farebbero molto bene al morale di una squadra che non intende mollare. D’altronde, venir meno sul più bello sarebbe un rimpianto fin troppo grande per una squadra che ha assaporato la vetta per buona parte della stagione ora in corso.