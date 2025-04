Rivoluzione Inter, Inzaghi cambia tutto col Cagliari: le scelte ufficiali

In casa Inter, proprio per la gara contro il Cagliari, bisogna registrare delle grosse novità.

Il Napoli di Antonio Conte, grazie al pari dell’Inter rimediato sabato scorso a Parma, è ancora in lotta per lo scudetto. Dopo il pari contro il Bologna, infatti, i partenopei continuano ad avere tre punti di svantaggio dalla squadra di Simone Inzaghi.

La speranza degli azzurri, di fatto, è quella che l’Inter possa perdere qualche punto per strada a causa dei tantissimi impegni che ha in calendario. Proprio per questo motivo, di fatto, lo stesso Simone Inzaghi ha preso una decisione davvero importante in questi ultimi minuti.

Lotta scudetto, Inzaghi rivoluziona l’Inter per la sfida con il Cagliari

L’Inter, infatti, scenderà in campo tra meno di un’ora allo Stadio San Siro per sfidare il Cagliari di Davide Nicola ed il tecnico nerazzurro ha scelto di cambiare tutto il proprio reparto difensivo. Basta pensare che il terzetto difensivo sarà formato da Carlos Augusto, Bisseck e de Vrij.

Al fianco di Lautaro Martinez, invece, ci sarà Marko Arnautovic. A centrocampo, come secondo le ultime indiscrezioni, c’è l’uomo decisivo della vittoria di Monaco: Davide Frattesi. Sulle fasce, invece, c’è il debutto da titolare di Zalewski.