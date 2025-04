Scatta l’allarme in casa Inter, un fattore può favorire il Napoli: avete sentito?

Osservata speciale, a distanza, del Napoli c’è l’Inter, prima in classifica: gli azzurri devono fare meglio della compagine allenata da Simone Inzaghi, a tre lunghezze dai partenopei.

Manca ancora più di un mese al termine del campionato di Serie A (per la precisione, sette partite ancora da giocare) e il Napoli può ancora sperare di agguantare il sogno Scudetto. Sono tre i punti che distanziano la compagine allenata da Antonio Conte a quella nerazzurra: entrambe reduci, nello scorso turno, da due pareggi (rispettivamente contro Bologna e Parma), il Napoli e l’Inter sono pronte a darsi battaglia da qui all’ultima giornata.

Si partirà già da questa giornata, con la squadra partenopea che è attesa dall’esame Empoli nel Monday Night in programma tra due giorni, allo stadio Diego Armando Maradona (fischio d’inizio previsto per le ore 20:45). Occhi puntati, però, anche sulla stessa Inter, che scenderà in campo quest’oggi, sabato 12 aprile, contro il Cagliari. A poche ore dal calcio d’inizio, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport lancia l’allarme in casa nerazzurra: malgrado i favori del pronostico, il rischio, infatti, è che la squadra di Simone Inzaghi possa incepparsi con la necessità da parte dei sardi di racimulare punti decisivi per la lotta salvezza.

Inter, occhio al Cagliari: l’analisi de La Gazzetta dello Sport fa sperare i tifosi del Napoli

L’Inter vuole mandare un messaggio forte e chiaro al Napoli, che a sua volta è chiamato a non mollare da qui alla fine del campionato di Serie A: la lotta per il vertice terrà tutti con il fiato sospeso.

Stando all’analisi de La Gazzetta dello Sport, bisogna fare attenzione a quanto potrebbe succedere allo stadio San Siro tra i nerazzurri e il Cagliari. Di seguito, quanto scritto a tal proposito dal quotidiano: