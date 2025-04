“Partenope Jersey” conquista i tifosi del Napoli: il dato sulle vendite è eloquente

Presentata nella giornata di ieri, la divisa celebrativa del Napoli ha riscosso un enorme successo nel giro di poche ore, a testimonianza dell’ottimo percorso di crescita lato marketing del club.

La maglia celebrativa dell’anniversario dei 2500 anni di fondazione della città di Napoli ha raccolto l’approvazione di un numero importante di appassionati, i quali si sono mossi rapidamente per acquistare la nuova t-shirt indossata da capitan Di Lorenzo e compagni in occasione del lancio d’annuncio.

“Partenope Jersey” va a ruba: scorte online in esaurimento

A poco più di 24 ore di distanza dall’annuncio ufficiale, la maggioranza delle scorte a disposizione sullo store del Napoli risulta esaurita. Infatti, al momento sono disponibili solo versioni in taglia S, a testimonianza dei numerosi acquisti portati a termine nel giro di una giornata.

Messa in vendita con il prezzo di 150 euro, la maglia è andata già a ruba, a conferma di una grande dominanza del club su vari fronti in questa stagione: oltre a un’ottima stagione sul campo, i partenopei si stanno consolidando anche dal punto di vista del brand, portando quest’ultimo verso un’espansione molto importante nel mercato globale.

Napoli ed EA7, una collaborazione vasta e vincente

D’altronde non si tratta della prima maglia celebrativa frutto della collaborazione tra il Napoli e il marchio EA7: nelle ultime stagioni vi sono state varie collaborazioni interessanti che hanno prodotto divise uniche nel loro genere. Non solo, dunque, “Partenope Jersey“: a partire dalle divise celebrative delle festività di Halloween e Natale, senza tralasciare stili creativi come il ricordo delle fiamme azzurre o tante altre scelte innovative, che hanno talvolta diviso i tifosi ma che sono testimonianza un club molto attento alla crescita del proprio brand.