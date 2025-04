“Partenope Jersey”: dal prezzo al significato, tutti i dettagli sulla maglia del Napoli

In questi minuti è stata presentata la nuova maglia del Napoli: il club, attraverso una nota, ha spiegato tutti i dettagli che si celano in questa nuova divisa.

La SSC Napoli, alle ore 19:26 in punto, ha presentato la “Partenope Jersey”: questo il nome della nuova maglia da gioco del club azzurro, che in pochi istanti ha fatto il giro del web (clicca qui per vedere le immagini del lancio). Una divisa che sta facendo il giro tra i tifosi di fede azzurra e non sono pochi i sostenitori che hanno già comprato la nuova maglia, già disponibile sullo store virtuale della Società Sportiva Calcio Napoli.

Ma cosa c’è da sapere sulla nuova maglia, omaggio al compleanno numero 2500 della città di Napoli? Lo ha spiegato la stessa società attraverso un comunicato ufficiale.

Nuova maglia Napoli: le caratteristiche della “Partenope Jersey”

Dalle 19:26 è in vendita la nuova maglia della Società Sportiva Calcio Napoli: un atto d’amore nei confronti della storia millenaria della città di Napoli, tra mito e storia, cultura e tradizione.

Questo il significato che si cela in questa nuova divisa, così come si evince da comunicato della SSC Napoli:

“Per celebrare i 2.500 anni dalla fondazione della Città di Napoli, il Club presenta la sua quarta maglia: la Partenope Jersey. Un omaggio alla Città Partenopea risalendo alle sue origini più profonde, fino al mito da cui tutto ha avuto inizio: Partenope. Un racconto che parte da lontano, ma che vive nel presente, cucito sulla pelle di chi porta Napoli nel cuore, ovunque si trovi nel mondo. Il progetto si inserisce nel filone narrativo “Proud to be Napoli”, attraverso cui il Club si impegna a valorizzare le radici, la bellezza e l’identità culturale della Città. Le origini: da Partenope a Neapolis. Il Club con questa maglia vuole celebrare i 2.500 anni dalla nascita di Neapolis e per farlo sceglie di andare ancora più indietro nel tempo, fino alle radici più profonde e poetiche della propria identità, quelle del mito di Partenope, figura fondativa e anima originaria della città, la scintilla da cui tutto ebbe inizio. In un mondo che cambia rapidamente, ritrovare l’origine è un atto rivoluzionario. La Partenope Jersey è un omaggio al mito e un simbolo che attraversa i secoli, che parla la lingua delle emozioni, e che permette a tutti i tifosi, ovunque nel mondo si trovino, di riconoscersi, Partenopei, parte di una storia senza tempo. Non è solo una maglia: è un racconto cucito addosso. Un’affermazione decisa: “Noi siamo Napoli” anche lontano dal Golfo, anche a migliaia di chilometri da Castel dell’Ovo. Ed è in questa logica identitaria che sulla parte posteriore del colletto, al posto della consueta scritta “SSC Napoli”, appare una parola sola: Partenopei. Un richiamo identitario, forte e diretto, che unisce il passato mitologico e il presente”.

Il prezzo della maglia “Partenope Jersey”

La nuova maglia del Napoli, “Partenope Jersey”, ha il prezzo di 150 euro. Con 15 euro in più, è prevista anche la possibilità di personalizzare la divisa.

La divisa è disponibile già da adesso nello store ufficiale della SSC Napoli, visitabile sul sito ufficiale del club. Così come spiegato dal club, sono stati

prodotti solo 2.500 esemplari, uno per ogni anno dalla fondazione di Napoli. Da venerdì 11 Aprile, la maglia sarà disponibile presso gli store ufficiali SSC Napoli e presso tutti i rivenditori autorizzati.

Le caratteristiche tecniche della “Partenope Jersey”

Da pochi minuti il Napoli ha svelato la quarta maglia, “Partenope Jersey”, ed è subito partita la caccia tra i tifosi della squadra partenopea, considerando anche che si tratta di una maglia limited edition.

La divisa si distingue, oltre che dalla fantasia che richiama le onde del mare, per due particolari, spiegati nel comunicato:

“Il pattern della nuova maglia trae ispirazione dalle origini di Napoli, fondendo in un unico disegno la storia del club, la cultura della città e l’anima del suo mare. La maglia gara prevede una texture realizzata in jacquard, stampata in sublimatico, e i colori che caratterizzano il kit sono l’azzurro celestiale mixato con il turchese chiaro. Anche le numerazioni saranno completamente texturizzate con richiamo al design della maglia. La maglia, frutto della collaborazione con EA7, sarà prodotta in 2.500 pezzi a tiratura limitata per omaggiare la fondazione storica della città”.

Così come si può notare dall’immagine sovrastante, sul retro c’è la scritta “Partenopei” al posto di quella consueta, “SSC Napoli”.