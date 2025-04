Napoli-Empoli, un altro titolare a rischio: la scelta di Conte

Sarà un Napoli inedito quello che scenderà in campo contro l’Empoli: potrebbero essere ben 4 titolari gli esclusi dalla formazione iniziale

Rush finale complesso per la formazione azzurra. Da una parte c’è un calendario che potrebbe essere considerato agevole, visto che sulla carta tra il Napoli e i suoi avversari ci sarebbe una netta differenza. Dall’altra, però, si è messo di mezzo il Karma. Prima i due squalificati per diffida, Di Lorenzo e Anguissa, poi l’infortunato Buongiorno.

A questi 3 esclusi dalla partita Napoli-Empoli in programma lunedì si aggiunge anche l’ipotesi esclusione David Neres. Il brasiliano non ha convinto a Bologna. Era rientrato da un infortunio muscolare fastidioso nel match casalingo contro il Milan, risultando decisivo con le sue volate sulla corsia mancina. Al Dall’Ara, però, gli è stata messa la museruola e ha trovato maggior difficoltà. Contro i toscani potrebbe cominciare dalla panchina.

Napoli-Empoli, il piano di Conte senza Neres

Secondo la Gazzetta dello Sport, Conte starebbe studiando a due piani di gara. Il primo prevede il 4-3-3 classico, con il tridente titolare Politano, Lukaku e Neres. L’ex Ajax e Benfica conquisterebbe la terza maglia da titolare di fila a seguito dello stop forzato e si incaricherebbe del ruolo di fantasista. Colui che deve creare la superiorità numerica contro le strette maglie azzurre dell’Empoli.

Ma il mister lavora anche ad un piano alternativo, per mischiare un po’ le carte e mettere in difficoltà l’amico D’Aversa. Infatti, Antonio Conte starebbe valutando l’ipotesi 4-4-2, con McTominay sulla corsia mancina. Uno schema di gioco che avrebbe utilizzato contro i rossoneri prima del forfait dell’ultimo minuto dello scozzese. E così, a giocare in attacco potrebbe essere la coppia Raspadori-Lukaku.

Raspadori titolare contro l’Empoli

Il Napoli può calare il suo Jack. Raspadori tornerebbe titolare dopo un mesetto e quella parentesi positiva in Nazionale. Una volta terminato il raduno con Spalletti, è tornato in Campania e si è visto rubare il posto da Neres, che nel 4-3-3 si trova sicuramente più a suo agio.

Per sfruttare al meglio le caratteristiche del classe 2000, Conte deve schierarlo al fianco di Lukaku. Sulla corsia fa fatica e snaturerebbe il suo modo di giocare. Non è un caso che dal momento in cui il Napoli è passato al 3-5-2, nel momento più difficile della stagione, una delle note positive è stato proprio Raspadori.

In caso di 4-4-2, così scenderebbe in campo il Napoli contro l’Empoli: Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Politano, Lobotka, Gilmour, McTominay; Lukaku, Raspadori.