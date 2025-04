Napoli, McTominay svela chi è stato decisivo per il suo arrivo: il retroscena

Scott McTominay ha svelato un retroscena importante sul suo arrivo al Napoli.

Il Napoli di Antonio Conte è in piena lotta scudetto, ma le ultime prestazioni non stanno comunque convincendo. Gli azzurri, infatti, stanno sempre soffrendo nel corso dei secondi tempi. Anche contro il Bologna, di fatto, i partenopei hanno rischiato di perdere il match nella seconda frazione di gara.

Contro l’Empoli, dunque, il Napoli è chiamato assolutamente ad ottenere i tre punti per cercare di non perdere ulteriore terreno dall’Inter di Simone Inzaghi. Tuttavia, in attesa della gara contro la squadra toscana, in casa partenopea bisogna registrare delle dichiarazioni importanti di Scott McTominay.

McTominay: “Manna decisivo per il mio arrivo al Napoli”

Lo scozzese, esattamente ai microfoni ufficiali della ‘Gazzetta dello Sport’, ha infatti svelato un retroscena sul suo arrivo al Napoli:

“Il mio arrivo al Napoli? Il ds Giovanni Manna ha avuto una grande influenza su di me. Mi ha aiutato, è venuto anche a casa mia a Manchester: abbiamo avuto una conversazione molto piacevole. Mi ha spiegato la cultura e la storia del club, della maglia e di Napoli, e del suo stadio meraviglioso. La passione dei tifosi, il mito di Maradona, il cibo che è incredibile. E, ovviamente, la possibilità di vincere trofei importanti che avrebbero permesso di crescere la mia carriera. Sono molto contento e voglio continuare a fare del mio meglio”.

Scott McTominay ha poi raccontato anche l’emozione provata quando ha segnato il suo primo gol al Maradona: