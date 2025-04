Napoli-Empoli, la notizia straordinaria è ufficiale: cosa succederà al Maradona

Arriva una notizia fantastica in vista di Napoli – Empoli, prossima partita valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A: succederà sugli spalti dello stadio Diego Armando Maradona.

Contro l’Empoli, l’imperativo è trovare i tre punti: allo stadio Diego Armando Maradona, nella sfida valida per la trentaduesima giornata di Serie A, andrà in scena una delle sette finali che attendono il Napoli in questa fase finale di campionato. Lo scorso anno, la partita contro i toscani segnò la fine dell’era Rudi Garcia, divenendo così il manifesto di una stagione tutt’altro che da incorniciare.

Questa volta lo spartito dovrà cambiare per fare in modo che lo Scudetto possa essere un sogno valido da qui alla fine. L’Inter è distante tre punti e servirà fare il meglio possibile per cercare di mettere pressione fino alla fine alla squadra allenata di Antonio Conte. Lo sanno bene i tifosi del Napoli, così come dimostrato dalla notizia arrivata in queste ore.

Notizie Napoli calcio, al Maradona contro l’Empoli sarà sold out

La notizia era nell’aria, ma ora è anche ufficiale: allo stadio Diego Armando Maradona sarà sold out per la sfida tra il Napoli e l’Empoli.

Lo si evince dal rivenditore TicketOne: gli unici biglietti ora disponibili sono quelli per il settore ospiti, riservati ai tifosi del club toscano. I tifosi del Napoli non mollano mai, e lo dimostrano ancora una volta. È una marea azzurra che si prepara a invadere il Maradona, pronta a sostenere Conte e i suoi con una passione che non ha eguali.

Nonostante sia un lunedì, la risposta della piazza è stata impressionante. Lo scorso anno, contro l’Empoli, il clima era cupo; stavolta, il sold out è un segnale di fiducia e voglia di riscatto. Lunedì, il Maradona sarà una festa di colori e voci, un muro di tifo per spingere gli azzurri verso una vittoria che potrebbe cambiare la stagione.