Scommesse illegali, ben 12 calciatori indagati: le ultime

In mattinata ci sono stati degli importanti aggiornamenti sulle scommesse illegali.

Dopo i giorni dedicati alle tre competizioni europee, di fatto, questa sera torna il campionato di Serie A. Il primo match del trentaduesimo turno è quello tra il Milan e l’Udinese.

Il Napoli di Conte, invece, giocherà lunedì sera contro l’Empoli. Nel frattempo, però, bisogna registrare delle novità sul caso delle scommesse illegali fatte da alcuni giocatori.

Scommesse illegali, ecco i nomi dei giocatori coinvolti

Come riportato dal ‘Corriere della Sera’, infatti, ci sono ben 12 calciatori di Serie A indagati dalla Procura di Milano. Tra questi, oltre a Sandro Tonali e Nicolò Fagioli (giocatori da cui è partito tutto e che hanno già scontato delle squalifiche), ci sono Florenzi (Milan), Zaniolo (Fiorentina), Perin e McKennie (Juventus), Di Maria (Benfica), Bellanova (Atalanta), Ricci (Torino) e Matteo Cancellieri (Parma). Poi ci sono da segnalare i nomi di Buonaiuto (Padova), Firpo (Leeds) e del tennista Gigante.

Da sottolineare che i calciatori non avrebbero fatto queste scommesse per aumentare i loro introiti, ma solo per occupare il loro tempo libero. Questi giocatori, dunque, avrebbero versato tanti soldi ai gestori di queste piattaforme illegali di scommesse online per scommettere non sulle proprie partite ma su altri eventi sportivi.

Quando i debiti erano troppo elevati, i calciatori in questione compravano dei Rolex in una gioielleria di Milano per saldare i propri conti.