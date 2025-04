McTominay pazzo di Conte: le sue parole sono una dichiarazione d’amore

Scott McTominay, nel corso di un’intervista, si è soffermato a lungo sul suo rapporto con Antonio Conte.

Il Napoli di Antonio Conte, dopo il pari sofferto rimediato contro il Bologna di Vincenzo Italiano, ha di fronte a sé un altro match molto importante. Lunedì sera, infatti, allo Stadio Diego Armando Maradona arriverà l’Empoli di Roberto D’Aversa. Il team partenopeo, almeno sulla carta, sono sicuramente favoriti, ma dovranno prestare comunque la massima attenzione.

L’Empoli , infatti, è in piena zona retrocessione e non possono assolutamente perdere un’altra partita. Delle possibili difficoltà della gara contro la squadra toscana, ovviamente, ne è ben consapevole lo stesso Antonio Conte. Proprio su quest’ultimo, nel frattempo, bisogna registrare delle dichiarazioni importanti di uno dei big della sua squadra: Scott McTominay.

Scott McTominay: “Ha un’energia davvero pazzesca. Lo ammiro in tutto”

Il calciatore scozzese, esattamente ai microfoni ufficiali del quotidiano sportivo italiano ‘La Gazzetta dello Sport’, ha infatti parlato così del tecnico salentino:

“Se ho visto qualche video di Conte giocatore? Sì, è molto simile a come è da allenatore. Ha un’ energia davvero pazzesca, non è mai calmo ‘o lento’. Tutto questo è una cosa buona, perché ci trasmette sempre molta carica. Per noi giocatori è molto importante, perché ci fa credere in noi stessi così tanto da portarci a fare qualsiasi cosa senza limiti. Lo rispetto, lo ammiro, non solo sul campo e come coach ma anche per come conduce la sua vita: è impressionante, non ho mai conosciuto persone simili a lui. Conte è molto bravo, preciso e meticoloso”.

Scott McTominay ha poi concluso il suo intervento su Antonio Conte:

““Allenamenti di Conte? Sono davvero molto duri, anche dal punto di vista mentale. Ma nel calcio, così come nella vita, non raggiungi nulla senza lavorare duramente. Provengo da una famiglia di lavoratori e per me lavorare duro rappresenta la base dei miei lavori. Do sempre tutto in campo, perché sono stato educato così e questo lo stesso modo in cui Conte conduce gli allenamenti o si approccia alle partite, ed io lo condivido. A volte è molto complicato, ma devi mostrarti mentalmente in grado di gestire certi commenti. Lui tira fuori il meglio da tutti, non si vincono quattro campionati per caso. Voglio essere parte della sua storia e di quella del Napoli e spero di poter dimostrare la nostra forza anche nei prossimi anni”.