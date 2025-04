“C’è stata una richiesta”: spunta il possibile indizio sul futuro di Conte, avete sentito? – VIDEO

In casa Napoli continua a tenere banco il futuro di Antonio Conte: il tecnico ha ancora un contratto lungo con il club partenopeo, ma non sono mancati i rumors attorno all’allenatore degli azzurri.

L’attenzione in casa Napoli è tutta per questo finale di campionato: in queste ultime sette partite, con ventuno punti in palio, la possibilità di mettere le mani sullo Scudetto, scavalcando ovviamente l’Inter in classifica entro la fine della stagione, è concreta. Per questo motivo, i tifosi sono pronti a dare tutto il loro sostegno, con la speranza che questa prima annata con Antonio Conte in panchina possa essere chiusa con un successo che avrebbe comunque dell’incredibile.

In queste settimane, però, l’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana è stato al centro di diversi rumors di mercato, con chi sostiene addirittura che il suo futuro potrebbe essere lontano dal Napoli, malgrado un contratto in essere fino al 2027. Tuttavia, in queste ore spunta il possibile indizio legato alle sorti tra il Napoli e il suo allenatore, che arriva direttamente da Dimaro Folgarida, che quest’oggi è stata annunciata per la quattordicesima volta meta del primo dei due ritiri pre stagionali del club del presidente Aurelio De Laurentiis (clicca qui per tutti i dettagli).

Notizie Napoli calcio, Luciano Rizzi svela il possibile indizio sul futuro di Conte

Quale sarà il futuro di Antonio Conte al termine della stagione in corso? La situazione sarà sicuramente più chiara al termine della stagione, ma intanto spunta un possibile indizio sulle sue sorti.

Fanno discutere le dichiarazioni rilasciate da Luciano Rizzi, presidente dell’APT Trentino, intervenuto in queste ore a Radio Capri. Queste le immagini in questione:

Conte e il Napoli: un progetto che va confermato (e rilanciato)

Mentre il presente è tutto per lo Scudetto, il futuro di Antonio Conte tiene banco nel calciomercato del Napoli. L’ex ct della Nazionale Italiana, con un contratto fino al 2027, è stato accostato a diverse big, da Milano a Torino, alimentando voci che hanno fatto tremare i tifosi.

Eppure, l’annuncio di Luciano Rizzi sembra poter confermare l’idea di vedere Conte sulla panchina anche il prossimo anno: il Napoli punta sulla continuità con il suo condottiero, un segnale che rassicurerebbe la piazza per il futuro. I rumors di mercato sono inevitabili per un tecnico del suo calibro, ma il progetto di De Laurentiis sembra voler tenere Conte al centro, per un futuro che i tifosi sognano già competitivo.