Tare durissimo con il Napoli: la frase sullo scudetto fa infuriare i tifosi

Igli Tare ha parlato del Napoli e della corsa scudetto, rilasciando delle dichiarazioni che hanno scaldato l’animo i tifosi partenopei

Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio e voce autorevole nel panorama calcistico italiano, ha deciso di mettere il dito nella piaga e dire la sua sul Napoli e sulla lotta per lo scudetto. Le sue parole, rilasciate in un’intervista recente, hanno fatto rumore, scaldando gli animi dei tifosi azzurri e non solo.

Con la franchezza che lo contraddistingue, Tare ha analizzato la stagione del Napoli, puntando i riflettori su Antonio Conte e lasciando qualche stoccata che non è passata inosservata.

Igli Tare e il Napoli: perché Conte è il vero asso nella manica

Quando Tare parla di Antonio Conte, non lesina complimenti. Lo definisce un “fenomeno”, e non è difficile capire perché. Conte ha preso un Napoli reduce da una stagione da dimenticare – quella post-scudetto 2022-23 – e l’ha rimesso in carreggiata con una velocità che ha lasciato tutti a bocca aperta. La squadra, che lo scorso anno arrancava al decimo posto, oggi è lì, a giocarsi le sue carte nella corsa scudetto.

Ma Tare è chiaro: per lui, la rosa non è all’altezza delle big come Inter o Milan. È Conte, con la sua grinta e il suo metodo, a fare la differenza, trasformando i giocatori in guerrieri pronti a tutto.

E non è un caso che l’ex ds laziale citi l’impatto immediato dell’allenatore leccese. Basta guardare il passato: dalla Juventus all’Inter, passando per il Chelsea, Conte ha sempre lasciato il segno, spesso vincendo al primo colpo. A Napoli sta provando a ripetere l’impresa, e i tifosi ci credono, nonostante le parole di Tare possano suonare come un secchio d’acqua fredda.

“Ovunque vada, influisce subito”

Dice Igli, e i numeri gli danno ragione: il Napoli di oggi è una squadra solida, organizzata, che lotta su ogni pallone. Ma basterà per tenere il passo fino a maggio? Questo è il grande interrogativo.

Corsa scudetto e Kvaratskhelia: le dichiarazioni di Tare

Parlando di corsa scudetto, Tare non si limita al Napoli. Con un sorriso sornione, accenna al Milan:

“Non posso dire nulla (ride). Ha una bella rosa, può competere per lo scudetto.”

I rossoneri, con i loro talenti e un progetto in crescita, sono per lui una contender seria, forse più attrezzata degli azzurri. Poi c’è l’Inter di Simone Inzaghi, che Tare definisce “predestinato”, ma con un pizzico di cautela. Un modo per dire che i nerazzurri sono forti, ma non intoccabili, e che la lotta per il titolo è più aperta che mai.

Sotto il Vesuvio, però, le sue parole sul Napoli hanno acceso il dibattito.

“Non ha una rosa da scudetto”

Ripete Tare, e i tifosi si dividono: c’è chi lo prende come uno sprone a fare di più e chi lo vede come un affronto. Eppure, non si può negare che la stagione azzurra stia andando oltre le aspettative. Dopo un 2023-24 da incubo, Conte ha rimesso in piedi la baracca, e il Napoli è lì, a pochi punti dalla vetta. E se c’è uno che può fare il miracolo quello è proprio Conte.

E poi c’è quel dettaglio su Khvicha Kvaratskhelia che Tare lascia cadere come una bomba:

“Voleva andare via già in estate.”

Un retroscena che aggiunge pepe a una stagione già piena di emozioni. Il georgiano, stella indiscussa del Napoli scudettato di Spalletti, avrebbe avuto la testa altrove, forse attratto dalle sirene di club europei più blasonati. Conte, però, è riuscito a trattenerlo, e oggi “Kvara” è di nuovo al centro del progetto, con gol e giocate che fanno impazzire il PSG.