Rivoluzione Napoli, il nuovo attaccante arriva dalla Premier: ha già segnato 8 gol!

Il Napoli è pronto a piazzare l’ennesimo colpo in entrata. Il club azzurro avrebbe deciso di puntare su un noto attaccante.

La stagione del Napoli prosegue al meglio, ma intanto la dirigenza è concentrata anche sul futuro. Ad oggi, nei piani del club azzurro c’è la volontà di allungare la rosa, ancor in più in vista del doppio impegno che ci sarà nella prossima annata. Tale necessità, costringerebbe il presidente Aurelio De Laurentiis a soddisfare le richieste di Antonio Conte. Quest’ultimo, chiede alternative valide, motivo per il quale uno dei reparti che potrebbe cambiare di più è l’attacco. Nelle ultime ore, un top player proviente dall’Inghilterra è stato accostato agli azzurri.

Hojlund nel mirino del Napoli: può lasciare il Manchester United

L’estate 2023 è stata per Rasmus Hojlund il definitivo trampolino di lancio. Nel mese di agosto di quell’anno, il calciatore danese passava dall‘Atalanta al Manchester United per l’incredibile cifra di 74 milioni di euro. Una spesa folle, quasi smisurata, che però non porterà mai i propri frutti.

L’avvento dell’attaccante in Premier League non è mai stato dei migliori, nonostante le diverse marcature messe a segno. Sia il club che il giocatore stesso si sarebbero aspettati “qualcosa in più”, che però non è mai arrivato. Non a caso, in vista della prossima sessione di mercato, si starebbe valutando un possibile addio.

Come riportato da Matteo Moretto tramite il canale “YouTube” di Fabrizio Romano, l’ex Atalanta potrebbe tornare in Serie A. Un possibile rientro nel calcio italiano starebbe diventando possibile grazie all’interessamento del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Quest’ultimo, sarebbe pronto ad investire sul classe 2003 per rinforzare la squadra a disposizione di Conte. Come sottolineato dall’esperto di mercato, però, nel mirino della dirigenza azzurra ci sono anche Lorenzo Lucca e Ange Yoan-Bonny.