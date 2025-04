Ultim’ora Napoli, svelata la nuova maglia: omaggio stupendo alla città – LE IMMAGINI

Dopo i rumors delle scorse settimane, è arrivata anche la conferma da parte della Società Sportiva Calcio Napoli sui social: la nuova maglia degli azzurri sta già spopolando sul web.

Saranno settimane febbrili per il Napoli, grazie a una lotta Scudetto ancora tutta da vivere e che vede gli azzurri in prima linea insieme all’Inter. Un testa a testa che potrebbe durare da qui fino al termine della stagione, con la speranza da parte dei supporters di fede partenopea di celebrare un’altra grande vittoria come due anni fa. Ampiamente prevedibile il sostegno da parte della piazza, pronta a dare forza a un gruppo che nelle ultime settimane è apparso non proprio brillante, ma è fondamentale mai come ora resta in scia all’Inter e sperare in un traguardo che era inimmaginabile nella scorsa estate.

Prossima tappa di questa fase finale e decisiva del campionato sarà l’Empoli, atteso allo stadio Diego Armando Maradona lunedì 13 aprile. Nell’attesa del Monday Night della trentaduesima giornata, ecco una sorpresa super per i tifosi del Napoli. La società azzurra ha infatti reso nota la nuova maglia: un omaggio stupendo alla città e alla sua storia, in occasione dell’anniversario numero 2500.

News SSC Napoli, ecco la nuova maglia: tifosi scatenati sui social

Alle 19:26 in punto, evidente richiamo all’anno di fondazione della squadra, è stata presentata la nuova maglia del Napoli: una sorpresa davvero particolare per la piazza azzurra, con la speranza che essa possa portare fortuna in questa fase così delicata del campionato.

La maglia ha subito scatenato i pareri da parte dei tifosi, che in questi istanti stanno condividendo le immagini della nuova divisa di gioco, evidentemente colpiti da un’iniziativa davvero speciale da parte del club nei confronti della storia millenaria di “Partenope”.

Queste le immagini della nuova maglia:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SSC Napoli (@officialsscnapoli)

Ultimissime Napoli calcio, il comunicato della nuova maglia

Il Napoli ha ufficializzato in questi istanti la nuova maglia, dal nome “Partenope Jersey”.

Di seguito, il comunicato del club partenopeo apparso sul sito ufficiale:

“Per celebrare i 2.500 anni dalla fondazione della Città di Napoli, il Club presenta la sua quarta maglia: la Partenope Jersey.

Un omaggio alla Città Partenopea risalendo alle sue origini più profonde, fino al mito da cui tutto ha avuto inizio: Partenope.

Un racconto che parte da lontano, ma che vive nel presente, cucito sulla pelle di chi porta Napoli nel cuore, ovunque si trovi nel mondo. Il progetto si inserisce nel filone narrativo “Proud to be Napoli”, attraverso cui il Club si impegna a valorizzare le radici, la bellezza e l’identità culturale della Città”.

La maglia è già in vendita presso lo store virtuale della SSC Napoli, al prezzo di €150,00.