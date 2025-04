Osimhen apre alla Juve, Giuntoli sfida il Napoli: l’affare è davvero possibile?

Victor Osimhen avrebbe aperto alla Juventus e Cristiano Giuntoli è pronto a sfidare il Napoli: le possibilità che l’affare possa concretizzarsi

Victor Osimhen alla Juventus? Un sogno che sembra prendere forma, almeno nei pensieri di Cristiano Giuntoli, il direttore tecnico bianconero che non ha mai nascosto la sua passione per il bomber nigeriano. Come si sussurra da mesi nei corridoi del calciomercato, Osimhen è il grande pallino di Giuntoli, l’uomo a cui nel 2020 aveva affidato le chiavi dell’attacco del Napoli, ricevendo in cambio una stagione scudetto da capogiro: 26 gol che hanno fatto tremare la Serie A.

Ma la strada per portarlo a Torino è un sentiero pieno di curve e ostacoli. Attualmente in prestito al Galatasaray, dove sta facendo faville, il suo destino estivo è un rebus. Il 30 giugno tornerà al Napoli, e Aurelio De Laurentiis è deciso a monetizzare. Riuscirà Giuntoli a sfidare il suo ex presidente e a tingere di bianconero il futuro di Osimhen? Proviamo a fare luce sulle possibilità.

Victor Osimhen alla Juventus: un sogno nato a Napoli

La situazione è chiara, ma non semplice. Nel contratto di Osimhen c’è una clausola rescissoria da 80 milioni di euro, una cifra che suona come un’etichetta con il prezzo stampato sopra. Però c’è un dettaglio che fa la differenza: quella somma vale solo per i club stranieri. Se il PSG, con i suoi portafogli senza fondo, o una big della Premier League come Chelsea o Manchester United dovesse bussare alla porta con quel gruzzolo, la Juventus resterebbe a mani vuote.

Eppure, una luce si è accesa. Secondo la Gazzetta dello Sport, Osimhen avrebbe dato un’apertura di massima ai bianconeri, un segnale che tiene vivo il sogno. E Giuntoli, è pronto a giocarsi tutte le carte per trasformare questa suggestione in realtà.

Per capire quanto Victor Osimhen sia importante per Giuntoli, basta tornare indietro di qualche anno. Era l’estate del 2020 quando il d.t., allora al Napoli, puntò tutto sul giovane attaccante del Lille. Una scommessa da 70 milioni di euro che sembrava folle, ma che si è rivelata un colpo da maestro.

Due anni fa, Osimhen ha ripagato quella fiducia con una stagione da urlo: 26 reti in Serie A, lo scudetto cucito sul petto e un’intera città ai suoi piedi. Oggi, a 26 anni, è un bomber consacrato, e Giuntoli lo vede come l’arma perfetta per rilanciare la Juventus, magari al fianco di un progetto che punta alla Champions League. Ma c’è un “ma” grande quanto il Vesuvio: la rivalità tra Napoli e Juventus non è roba da poco.

De Laurentiis non è tipo da fare sconti, soprattutto ai bianconeri. La storia di Gonzalo Higuain, passato da Napoli a Torino nel 2016 per 90 milioni, è ancora una ferita aperta per i tifosi partenopei. E Osimhen, che in Turchia sta continuando a segnare a raffica – 26 gol in 30 presenze tra tutte le competizioni con il Galatasaray, è un tesoro che il Napoli non vuole svendere.

Giuntoli, però, ha un asso nella manica: il rapporto speciale con l’entourage del giocatore, costruito ai tempi di Napoli. Potrebbe essere la chiave per aprire uno spiraglio in una trattativa che si preannuncia da brividi.