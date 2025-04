Osimhen alla Juventus, spunta un nuovo ostacolo: l’assist involontario al Napoli

Victor Osimhen alla Juventus resta un passaggio complicato e spunta un nuovo ostacolo che si trasformerebbe in un assist per il Napoli: di cosa si tratta

Il calciomercato è un gioco di incastri, ogni pezzo deve trovare il suo posto, ma a volte basta una mossa sbagliata per mandare tutto all’aria. E in questo rompicapo estivo, il filo che lega la Juventus a Victor Osimhen sembra sempre più ingarbugliato.

Cristiano Giuntoli, il direttore tecnico bianconero, ha messo gli occhi sull’attaccante del Napoli da tempo, sognando di portarlo a Torino come rinforzo di lusso per la prossima stagione. Ma, come racconta Tuttosport, la strada è tutt’altro che in discesa.

Victor Osimhen e il Decreto Crescita: il sogno della Juventus a rischio

Non si tratta solo di convincere il Napoli a cedere il suo bomber, cosa già di per sé complicatissima vista la rivalità storica, né di battere la concorrenza di club stranieri pronti a sventolare assegni milionari. C’è un nodo ancora più spinoso: l’ingaggio di Osimhen, una cifra che farebbe tremare chiunque.

Parliamo di 10 milioni netti di euro, un salario che la Juventus non ha alcuna intenzione di sborsare per un singolo giocatore, nemmeno per un talento del calibro del nigeriano. Ma allora, come uscire da questo vicolo cieco? Giuntoli aveva un asso nella manica: il famoso Decreto Crescita. Peccato che anche questo piano rischi di naufragare.

Il Decreto Crescita, per chi non lo conoscesse, è una di quelle norme che negli ultimi anni hanno fatto la fortuna di molti club italiani. In poche parole, permette di abbattere le tasse sugli stipendi dei giocatori stranieri che arrivano in Serie A, rendendo più sostenibili ingaggi da capogiro come quello di Osimhen.

La Juventus sperava di sfruttarlo per ammortizzare i 10 milioni netti chiesti dal centravanti, trasformandoli in una cifra lorda meno spaventosa per le casse bianconere. Un trucco contabile niente male, no? Ma ecco il colpo di scena: l’ultima versione del decreto ha introdotto un passaggio che cambia le carte in tavola.

Secondo Tuttosport, c’è una clausola che prevede la decadenza dei benefici fiscali se il giocatore cambia datore di lavoro. Tradotto: se Osimhen passa dal Napoli alla Juventus, addio sgravi. Una tegola non da poco per Giuntoli, che ora si trova davanti a un bivio. Certo, si potrebbe tentare un ricorso legale per aggirare l’ostacolo – in Italia, si sa, la burocrazia è un’arte e i cavilli sono il pane quotidiano – ma la Juventus sembra poco propensa a buttarsi in una battaglia del genere. Troppo rischio, troppo tempo, e il calciomercato, si sa, non aspetta.

Il Napoli e il futuro di Osimhen: tra Turchia e nuove sfide

E il Napoli? Cosa ne pensa di tutto questo? Al momento, Osimhen è in prestito al Galatasaray, dove sta vivendo una stagione da protagonista in Turchia. Ma il suo futuro è destinato a tornare al centro delle cronache estive. Il contratto con gli azzurri scade nel 2027, e il ritorno a Napoli dopo il prestito sembra scontato, almeno sulla carta.

Eppure, le voci di mercato non si placano. Oltre alla Juventus, ci sono club inglesi come Chelsea, Arsenal e Manchester United che lo tengono d’occhio, pronti a mettere sul piatto cifre importanti.

Per il Napoli, cedere Osimhen potrebbe significare incassare una somma da reinvestire per rinforzare la rosa e il richiamo del calciomercato internazionale è forte. E poi c’è la questione ingaggio: quei 10 milioni netti che il nigeriano percepisce sono un peso non indifferente per le casse azzurre, soprattutto se il Decreto Crescita non dovesse più aiutare.

In questo scenario, la Juventus resta alla finestra, con Giuntoli che non molla la presa. Sarà una questione di numeri, di volontà, forse anche di orgoglio tra due club che non si sono mai amati troppo.