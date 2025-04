Occhio Napoli, l’agente lancia l’allarme: può cambiare tutto sul mercato

L’agente è intervenuto per parlare di calciomercato, c’è un vecchio pallino che può tornare di moda quest’estate.

Il Napoli si prepara per un finale di stagione infuocato, nel quale si potrebbe riscrivere la storia del club. Gli uomini di Antonio Conte venivano da un’annata molto deludente (quella del 2023-2024, ndr), ma sono tornati subito a lottare per la vetta della classifica dopo il grande trionfo del 2023. Le emozioni di quella stagione saranno difficili da eguagliare, ma vincere uno scudetto in rimonta sull’Inter resta favorita, sarebbe altrettanto entusiasmante.

Gli azzurri non hanno altri impegni al di fuori del campionato, ma negli ultimi mesi questo vantaggio non è stato sfruttato al massimo. Il Napoli ha perso molti punti e la squadra nerazzurra è riuscita a scavalcare i partenopei in classifica. In quest’ultima parte di stagione, però, i tifosi chiedono il massimo per tentare un’altra impresa. Nel frattempo, la società, comincia a programmare il futuro.

Napoli, concentrazione dentro e fuori dal campo: il mercato si avvicina

Nella testa dei giocatori e – soprattutto – dell’allenatore c’è solo il campionato, ma i dirigenti devono cominciare a lavorare per il prossimo mercato. Il Napoli va rinforzato, non solo nell’undici titolare, ma soprattutto in quelle che sono le alternative.

In più, il club partenopeo non è riuscito a trovare un sostituto di Kvaratskhelia nel mercato invernale (al netto del prestito di Okafor) e proverà a farlo in estate. Uno dei profili che potrebbero fare al caso di Conte, potrebbe essere Edon Zhegrova del Lille. L’attaccante kosovaro può salutare la Francia e il campionato italiano potrebbe essere la sua prossima destinazione, considerando anche i numerosi rumors di mercato dello scorso gennaio.

Satin avverte il Napoli: le parole su Zhegrova

Bruno Satin – ex agente di Kalidou Koulibaly – è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, ponendo l’accento sulla sua discontinuità. Queste le parole del procuratore, esperto di calcio francese:

“Zhegrova? Non sta giocando da un po’ di tempo e non credo che in questa seconda parte di stagione lo vedremo in campo. È un talento e un ragazzo un pò particolare, è discontinuo, ma ha grande qualità per saltare l’uomo. Pronto per il salto in una grande squadra? Dipende…adesso è un buon giocatore, è cresciuto tanto in questi anni ma deve avere continuità, cosa che ancora non ha“.

Zhegrova è arrivato a Lille nel 2022 per una cifra vicina ai 7 milioni e da allora ha collezionato più di 100 presenze con la maglia del club francese. I numeri realizzativi sono dalla sua parte, poiché l’attaccante ha segnato 26 gol e servito 18 assist in queste tre stagioni. Tuttavia, il giocatore è fuori da dicembre a causa di un brutto infortunio.