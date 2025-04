“Noi non siamo comparse”, arriva la frase che infiamma lo Scudetto: è sfida al Napoli

Mancano sette giornate al termine del campionato, ma intanto arriva un commento importante rivolto al Napoli di Antonio Conte.

La stagione si avvia verso la conclusione, ma intanto in Serie A c’è ancora un titolo da assegnare: lo Scudetto. Ad oggi, le squadre a contendersi il tricolore sono due: Inter e Napoli. Al momento, in vetta ci sono i nerazzurri che però hanno solo tre punti di vantaggio sui partenopei. Il discorso è ancora apertissimo, ma intanto da Milano fanno sapere quali sono i reali obiettivi per l’annata in corso.

Marotta: “Crediamo di poter vincere Scudetto, Champions e Coppa Italia”

Lo scontro al vertice della Serie A si infiamma sempre più. Da ormai diverse settimane, Inter e Napoli continuano a darsi battaglia anche a distanza. Ora, però, mancano solo sette giornate al termine, ma le due compagini hanno un calendario totalmente differente.

Gli azzurri di Antonio Conte, come sempre da inizio stagione, hanno una sola partita a settimana. Discorso diverso, invece, per gli uomini di Simone Inzaghi che sono in lotta su tre diversi fronti: Serie A, Champions League e Coppa Italia. A tal proposito, il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni sul palco de “Il Foglio” a San Siro analizzando gli obiettivi della società. Di seguito le sue parole.