Mertens e il legame con Napoli: lo splendido aneddoto sul piccolo Ciro

Intervistato da Obi Mikel, Dries Mertens ha parlato a 360 gradi del Napoli, svelando anche uno splendido retroscena su suo figlio Ciro

Durante il podcast di Obi Mikel, Dries Mertens ha rilasciato una serie di dichiarazioni che hanno toccato il cuore dei napoletani. L’ex centravanti degli azzurri non si è limitato a parlare di Victor Osimhen ma ha raccontato il suo rapporto con la città e svelato un aneddoto sul piccolo Ciro, suo figlio. Un legame indissolubile con la città, che non potrà mai togliergli nessuno.

Mertens e Napoli sono diventati una cosa sola. Il belga ha ancora casa in città e presto tornerà, proprio dopo il ritiro al termine di questa stagione. Il suo Ciro è napoletano di nascita e potrà crescere proprio nella terra che ha reso grande suo padre come calciatore e come uomo.

Mertens e l’aneddoto su Ciro, la splendida storia con Napoli

In apertura di intervista, Mertens ha subito parlato di suoi figlio, che sta crescendo in Turchia, ma che potrebbe presto tornare a Napoli. Proprio sul nome Ciro, a lungo utilizzato come soprannome di Dries, ha svelato un aneddoto splendido.

“Ciro è il nome di mio figlio, un nome tipico della città di Napoli. Lui è nato durante il mio ultimo anno lì e, sapendo di dover andare via, ho voluto dargli questo nome per tenere quei bei ricordi con me per sempre. Mia moglie non volevo chiamarlo Ciro, ma io le ho detto: diamogli questo nome e teniamoci questa bellissima storia con noi per sempre”.

Un legame indissolubile, che ha mostrato ancora una volta che rapporto aveva Mertens con Napoli. Presto Dries potrà incontrarsi di nuovo con il suo popolo, quello che lo ha amato per 9 anni e che ancora oggi lo ricorda con un enorme affetto. Lui è pronto a ricambiarlo, ancora una volta, anche fuori dal terreno di gioco, come cittadino onorario napoletano.