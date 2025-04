Conte punta i piedi: “Andrà via”, l’esperto di mercato svela tutto

Non ci sono altre opzioni per il futuro del giocatore di proprietà del Napoli: il tecnico Antonio Conte avrebbe deciso che dovrà essere ceduto in estate.

La squadra di Antonio Conte si prepara alla sfida di lunedì sera contro l’Empoli, squadra in piena lotta salvezza. Non sarà una sfida semplice, perchè la formazione di D’Aversa ha estremo bisogno di punti. Lo stesso bisogno, però, ce l’ha anche il Napoli. I partenopei vogliono tornare alla vittoria per restare a pochi punti da un’Inter che potrebbe lasciare qualche punto per concentrarsi sulla Champions League o sulla Coppa Italia.

Gli uomini di Simone Inzaghi restano favoriti per lo scudetto, ma niente è ancora deciso. Ci sono ancora sette giornate di campionato da affrontare, 21 punti in palio per entrambe e solo tre lunghezze che attualmente separano le due squadre. Ogni passo falso può essere decisivo e Conte lo sa, ma la sua squadra dovrà essere brava ad approfittarne. A giochi finiti, poi, bisognerà cominciare a programmare la stagione che verrà.

Napoli, tra scudetto e mercato: il piano della società

Il club di Aurelio De Laurentis non ha sulle sue spalle l’obbligo di vincere in questa stagione, ma deve provarci. Tuttavia, con un tecnico come Antonio Conte sulla panchina, se non si vince subito lo si deve fare l’anno successivo. È quello che è successo al tecnico salentino in quasi tutte le squadre che ha allenato. In Italia, infatti, ci è riuscito subito con la Juventus e al secondo tentativo con l’Inter.

Con i soldi guadagnati dalla cessione di Kvaratskhelia, dall’eventuale addio di Osimhen in estate e dal piazzamento per la prossima Champions League, il Napoli è pronto ad investire in un grande mercato. Prima, però, andranno ceduti i giocatori che non fanno più parte del progetto. Uno di questi è Cajuste, che molto probabilmente non verrà riscattato dall’Ipswich Town.

Cajuste-Napoli, non è finita: il giocatore tornerà a fine stagione

Il centrocampista svedese è stato uno dei più utilizzati da Kieran McKenna – tecnico dell’Ipswich – in questa stagione, ma questo non basta per il riscatto. Come riportato da Nicolò Schira sul suo profilo X, infatti, Cajuste farà ritorno a Napoli in caso di retrocessione dell’Ipswich. L’obbligo di riscatto a 12 milioni scatterebbe solo in caso di permanenza in Premier League.

Il club inglese è attualmente terzultimo in classifica, ma il Wolverhampton è lontano 12 punti e mancano solo sette giornate al termine del campionato. È solo questione di poche settimane, dunque, e a meno di clamorose sorprese il centrocampista farà ritorno in Italia. Tuttavia, Cajuste non fa parte dei piani dell’ex tecnico del Chelsea e nella prossima sessione di mercato sarà costretto a trasferirsi altrove.