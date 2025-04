“Accadde quando Higuain andò alla Juventus”: Mertens svela un retroscena inedito!

Dries Mertens ha svelato un retroscena importantissimo riguardante il passato. L’attaccante ex Napoli ha parlato di un tema cruciale.

Passano gli anni, le stagioni, ma l’amore tra Dries Mertens e il Napoli resta “intoccabile”. La piazza e il calciatore condividono un rapporto incredibile, frutto di quanto accaduto sul rettangolo verde durante la permanenza del belga in Campania. Il calciatore, in maglia azzurra, ha raggiunto il punto più alto della sua carriera grazie a gol e giocate da urlo. A tal proposito, lo stesso giocatore ha svelato un retroscena importante.

Dries Mertens, attuale calciatore del Galatasaray, ma vecchia conoscenza del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni importantissime. Il calciatore belga è intervenuto come ospite al podcast di Obi Mikel, dove ha svelato alcuni retroscena molto importanti proprio sul passato.

Il calciatore durante la sua permanenza a Napoli è diventato un vero e proprio idolo, grazie a quanto dimostrato nel rettangolo verde. Grazie alle sue giocate è riuscito ad ottenere un record di gol incredibile. Proprio questo è stato uno dei temi toccati dal calciatore. Di seguito le sue parole.

“Record di gol nel Napoli? Una sensazione magnifica. La storia è incredibile perché quando sono arrivato mi sedevo in panchina, a volte subentravo, facevo i miei gol e miei assist, ma mai avrei pensato di diventare un attaccante. Poi Higuain è andato alla Juventus, abbiamo comprato Milik ma si è infortunato e allora Sarri mi ha detto che avrei potuto giocare come attaccante. Mi sono ritrovato a fare 35 gol in una stagione, la migliore della mia carriera. Neanche io mi aspettavo tutto questo. Con Sarri giocavamo un calcio pazzesco, da attaccante potevo venire in mezzo al campo e poi andare verso la porta. C’era un gioco così incredibile che potevi anche non muoverti e sapevi che sarebbero arrivati i palloni giusti e avresti segnato”.